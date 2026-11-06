Cómo la ausencia de Ronald Araujo por Champions League dejó al descubierto dos de los mayores problemas de Liverpool, dicen los medios ingleses

La dolorosa derrota por 3-2 frente al Fenerbahce en Estambul por la Champions League dejó en evidencia una realidad irrefutable: Liverpool pierde una porción decisiva de su alma defensiva cuando Ronald Araujo no está sobre el césped. La decisión técnica de darle descanso y dejarlo en el banco de suplentes desnudó graves desatenciones colectivas en el equipo de Anfield, que volvió a mostrarse vulnerable en facetas donde el zaguero uruguayo marca diferencias sustanciales.

El riverense estuvo en el banco de suplentes y por primera vez, el técnico Andoni Iraola no le dio cabida en el equipo, aunque explicó que era por rotación, pensando en el partido de este domingo ante Crystal Palace de visita por la Premier League, en el que será titular.

El análisis pospartido de los medios ingleses apuntó directamente a dos factores estructurales: l a mentalidad competitiva y la defensa del balón parado.

Sin el liderazgo, la agresividad y el mando aéreo de Ronald Araujo, el bloque defensivo de Liverpool careció de contundencia ante Fenerbahce por la Champions League.

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Las acciones a balón parado y los centros al área -donde el equipo turco encontró vías claras para lastimar e imponer condiciones físicas- demostraron la falta de un bastión capaz de ordenar la última línea en momentos de apremio.

Según expresan los medios ingleses, la presencia de Araujo no solo intimida a los delanteros rivales en los duelos individuales, sino que infunde una tranquilidad indispensable que contagia a sus compañeros.

La buena noticia para la hinchada y para el cuerpo técnico es que el experimento no se repetirá de inmediato.

Tras haber quedado marginado de la oncena titular en Turquía, Ronald Araujo regresará a la alineación inicial este domingo, cuando Liverpool visite a Crystal Palace en un duelo crucial por la Premier League de Inglaterra.

Con la necesidad urgente de recuperar solidez y reencontrarse con su mejor versión, los reds apostarán nuevamente por la solvencia y el carácter del zaguero uruguayo para blindar su área y volver a la senda del triunfo fuera de casa.