Jesús Owono, destrozado por la culpa tras participar involuntariamente de la muerte de Jesús de Miguel, se plantea dejar el fútbol y pidió no ser citado a su selección

El trágico fallecimiento de Jesús de Miguel ha sumido al arquero de Andorra, Jesús Owono, en el momento más oscuro y complejo de su carrera. Devastado por la angustia y un abrumador sentimiento de culpa -tras el choque que tuvo en el medio de la cancha con el jugador fallecido-, el futbolista atraviesa un auténtico calvario emocional que, según su entorno más cercano, lo ha llevado incluso a contemplar la posibilidad de dejar el fútbol profesional.

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Así lo confirmó Ana Maye, coordinadora general de la selección absoluta de Guinea Ecuatorial y persona de máxima confianza del arquero desde la adolescencia. Maye detalló que Owono se encuentra profundamente afectado y sin saber cómo procesar el dolor de la viuda y del hijo de un año y medio de De Miguel.

Entre el retiro y no jugar para su selección de Guinea Ecuatorial Frente a este cuadro, FC Andorra desplegó un protocolo de apoyo psicológico intensivo para apoyar a Jesús Owono, mostrándole material y testimonios de otros deportistas que atravesaron accidentes traumáticos para hacerle asimilar que se trató de un hecho involuntario.

El sufrimiento no solo impacta al arquero, sino también a su familia. Mientras su madre viajó a Andorra para arroparlo, en el País Vasco su hermano menor fue objeto de agresiones verbales e insultos en su entorno deportivo, y la puerta del domicilio familiar permanece bajo una intensa presión mediática. Ante esto, sus allegados reclamaron respeto y privacidad para transitar el duelo.