El día que León XIV visitó Uruguay antes de convertirse en Papa

El papa León XIV regresa este viernes a Uruguay , país que ya conocía de sus años como religioso, cuando todavía estaba al frente de la Orden de San Agustín y no había sido elegido como máxima autoridad de la Iglesia Católica .

Su visita anterior se produjo durante una de sus recorridas por América Latina , en las que mantenía contacto con las comunidades agustinianas de distintas naciones. En aquella oportunidad, Robert Francis Prevost estuvo en Montevideo y compartió actividades con integrantes de la congregación.

Una fotografía de ese encuentro, tomada en la parroquia Santa Rita de Punta Gorda , volvió a cobrar relevancia después de su elección como pontífice en mayo de 2025 y su estadía hasta el domingo.

Visita del papa León XIV a Uruguay: qué ómnibus cambian sus recorridos este viernes y sábado en Montevideo

La estadía de Prevost en Uruguay se produjo cerca de 2011, cuando se desempeñaba como superior general de la Orden de San Agustín . Así lo contó el fraile William Micheletto , párroco agustiniano de la iglesia Santa Rita , ubicada en el barrio de Punta Gorda, en Montevideo.

Durante aquella visita, el entonces religioso estuvo en el colegio agustiniano Santa Rita, situado a pocos metros de la parroquia. El arquitecto Leónidas Baya, director de Cultura de Rivera, difundió en su cuenta de Facebook una fotografía en la que aparece Prevost junto con otros sacerdotes.

Visita de Robert Prevost a Uruguay

El vínculo con el país también quedó reflejado durante los días posteriores a su elección. El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, contó que tuvo oportunidad de hablar con el nuevo Papa en el Vaticano y le hizo una invitación directa: "Mire que lo esperamos de visita en Uruguay".

Según relató Sturla, León XIV volvió a mencionar a Uruguay cuando compartió una cena con los cardenales. En esa conversación, el cardenal argentino Mario Aurelio Poli le recordó que la Argentina todavía no había recibido una visita papal y Prevost respondió: "Sí, Argentina y Uruguay".