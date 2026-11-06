"Uruguay lo recibe con los brazos abiertos": el mensaje de bienvenida de la Iglesia Católica al papa León XIV

La Iglesia Católica en Uruguay publicó este viernes 6 de noviembre un mensaje de bienvenida al papa León XIV , que llegará al país durante la tarde, acompañado de un video en el que destacó la alegría del encuentro y la importancia de los pequeños gestos cotidianos.

"Con inmensa alegría y esperanza, la Iglesia en Uruguay recibe al papa León XIV. Nuestro país abre sus puertas y su corazón al Santo Padre , en una visita que nos invita a renovar la fe, fortalecer la esperanza y vivir la alegría del encuentro", expresó la institución.

El mensaje concluye con una bienvenida al pontífice: "¡Bienvenido, Santo Padre! Uruguay lo recibe con los brazos abiertos" , acompañada de la frase "Les anuncio una gran alegría".

El video de bienvenida al papa León XIV: "La alegría se contagia"

La publicación está acompañada de un video de poco más de 30 segundos que reflexiona sobre cómo la alegría puede transmitirse a través de gestos cotidianos.

"Dicen que la alegría se contagia en una sonrisa que despierta otra sonrisa, en un aplauso que inicia una ovación, en esa canción que sin darte cuenta seguís cantando", comienza la narración.

El mensaje continúa con una reflexión sobre la importancia de las pequeñas acciones: "Un gesto, por pequeño que parezca, puede cambiar el día de alguien. Una palabra, una mano tendida, un momento para escuchar".

¡BIENVENIDO, PAPA LEÓN XIV, A URUGUAY!



Con inmensa alegría y esperanza, la Iglesia en Uruguay recibe al papa León XIV.



Nuestro país abre sus puertas y su corazón al Santo Padre, en una visita que nos invita a renovar la fe, fortalecer la esperanza y vivir la alegría del… pic.twitter.com/GDA52LYsKF — Iglesia Católica Uruguay (@iglesiauy) November 6, 2026

"Tenemos la bendición de no ser inmunes a la alegría", agrega la voz del video, antes de concluir: "Y cuando la alegría se esparce en el aire, deja de ser solamente tuya o mía, se vuelve nuestra, se vuelve una gran alegría".

La pieza audiovisual termina con un mensaje dirigido al pontífice: "Bienvenido, León XIV, a Uruguay".

La llegada del papa está prevista para este viernes, con un encuentro público en la plaza Independencia sobre las 17:30. Posteriormente, mantendrá una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi y recibirá la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, antes de trasladarse a la Catedral Metropolitana.