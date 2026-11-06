"Discúlpame patrón, hoy no fui a trabajar": crece la expectativa en la Plaza Independencia por la llegada del papa León XIV

Desde la mañana de este viernes la Plaza Independencia empieza a tomar color y recibe la llegada de fieles que esperan el discurso del papa León XIV . Uruguayos, peruanos viviendo en el país, turistas argentinos y brasileños se concentran en el lugar con mucha expectativa.

A las 17:30 , una hora después de su llegada al Aeropuerto de Carrasco, está previsto que se realice la ceremonia de bienvenida frente a Torre Ejecutiva . Esta será encabezada por el presidente Yamandú Orsi .

Uno de los consultados por Subrayado de Canal 10, es un ciudadano peruano que vive en Uruguay y que está en el lugar desde las 06:00. " Discúlpame patrón, hoy no fui a trabajar ", dijo esta persona, quien optó por ir a ver al sumo pontífice. "Me vine preparado, con comida y bebida" , agregó.

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Mientras que un hombre argentino aprovechará este viernes para ver al papa, debido a que en Buenos Aires "va a ser bastante complicado poder visualizarlo" , mientras que en la Plaza Independencia de Montevideo tendrá "la bendición de tenerlo al lado" .

Fieles llegaron desde temprano a la Plaza Independencia a la espera del papa León XIV

"Justo vine por un congreso de oncología y en cuanto me enteré que también venía el papa, (dije) es la oportunidad de verlo presencialmente", contó este argentino. A su vez, recordó al fallecido papa Francisco y que León XIV vivió unos años en Perú. "Seguimos con la parte latinoamericana", afirmó este hombre, que no es el único de esta nacionalidad que estará en la citada plaza este viernes.

Otros argentinos llegaron desde la provincia de Tucumán al evento de esta tarde. "Estamos a cargo de un grupo de 40 chicos", dijo uno de los tucumanos en referencia a un colegio salesiano que está de visita en Uruguay. "Primera vez que salimos como colegio este año afuera, estamos muy ilusionados", afirmó este joven.

Fieles llegaron desde temprano a la Plaza Independencia a la espera del papa León XIV Foto: Foco Uy

Aunque el evento está planificado en Plaza Independencia, el gobierno definió un plan alternativo en caso de lluvia. Según confirmó El Observador, si se registran precipitaciones durante la jornada del viernes, la ceremonia se trasladará al Auditorio Nacional del Sodre, ubicado en la esquina de Andes y Mercedes.

En el marco de los preparativos, el SAME 105 desarrolla un operativo sanitario con despliegue de recursos humanos, ambulancias y coordinación entre distintos servicios de salud.

Luego de la bienvenida, el pontífice tiene previsto caminar a las 18:15 horas hasta la Torre Ejecutiva, donde mantendrá un encuentro privado con el presidente Orsi.

Posteriormente se trasladará a la Plaza Matriz, donde recibirá la llave de Montevideo en el Cabildo. La jornada continuará en la Catedral Metropolitana, donde León XIV encabezará un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.