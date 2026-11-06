Visita del papa León XIV a Uruguay: qué ómnibus cambian sus recorridos este viernes y sábado en Montevideo

La llegada del papa León XIV a Uruguay este viernes 6 de noviembre provocará modificaciones en los recorridos de varias líneas de ómnibus de Montevideo , debido a los cortes de tránsito y las restricciones de circulación previstos durante las actividades del pontífice.

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La Intendencia de Montevideo (IM) informó que los desvíos afectarán principalmente al Centro, Ciudad Vieja, Pocitos y Carrasco durante el viernes, mientras que el sábado se concentrarán en Casavalle, La Blanqueada y Parque Batlle.

Los cambios podrán modificarse según las disposiciones del Ministerio del Interior, encargado del operativo de seguridad.

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Desde las 8:00 de este viernes , las líneas que circulan por 18 de Julio desde Plaza España, Plaza Independencia y Ciudad Vieja utilizarán la calle Mercedes como vía de salida hasta Cuareim o Yaguarón, donde retomarán sus recorridos habituales.

Las líneas que circulan por 18 de Julio y Colonia tendrán los siguientes desvíos:

Hacia Plaza España: 18 de Julio, Minas o Ejido, Uruguay y terminal provisoria en Ciudadela, sobre Cerro Largo entre Juncal y Florida.

Hacia Plaza Independencia: Uruguay, Florida y Mercedes. La línea 121 circulará por Colonia, Andes y Mercedes.

Hacia Ciudad Vieja: 18 de Julio, Minas o Ejido, Uruguay y 25 de Mayo o Cerrito.

Desde Ciudad Vieja hacia avenida Italia: Lindolfo Cuestas, Sarandí, rambla portuaria, Florida y Mercedes, para retomar 18 de Julio por Cuareim o Yaguarón.

Las líneas provenientes de 8 de Octubre hacia el Centro y Ciudad Vieja desviarán por Minas, mientras que las que llegan desde bulevar Artigas y avenida Italia utilizarán Ejido. En sentido contrario, los ómnibus hacia 8 de Octubre circularán por Mercedes.

Desvíos de las líneas 116, 137, 141, 145, 407, 409 y 427

Las líneas que habitualmente circulan hacia el Centro por Soriano, Canelones, Isla de Flores, Paraguay o Wilson Ferreira Aldunate —116, 137, 141, 145, 407, 409 y 427 con destino Paso de la Arena— desviarán por Ejido y Uruguay hasta sus recorridos habituales o la terminal provisoria de Ciudadela.

Para salir del Centro utilizarán Florida, Mercedes, Yaguarón, Gonzalo Ramírez y 21 de Setiembre.

También habrá modificaciones en otras líneas:

CE1: desviará por 18 de Julio, Ejido, Colonia, Andes, Uruguay, Ciudadela, Cerrito, Lindolfo Cuestas, Sarandí, rambla portuaria, Florida, Mercedes y Cuareim.

E14: hacia el Centro circulará por rambla, Carlos María Morales, Gonzalo Ramírez, Ejido y Uruguay. En sentido contrario utilizará Florida, Mercedes, Yaguarón, Gonzalo Ramírez y 21 de Setiembre.

427 y 582 hacia Portones o Punta Carretas: desviarán por Mercedes, Cuareim y San José.

524 y 538: tendrán terminal provisoria en Ciudadela y saldrán por Florida y Mercedes.

La comuna advirtió que permanecerán suspendidas las paradas ubicadas dentro de la zona de exclusión del Centro y Ciudad Vieja, así como las de Buenos Aires entre Lindolfo Cuestas y Plaza Independencia.

Cambios en Pocitos y Carrasco desde las 15:00 del viernes

Los desvíos en Pocitos comenzarán a regir a partir de las 15:00, antes del recorrido del papa por la rambla.

La línea 104 Costanera circulará por 26 de Marzo, Luis Alberto de Herrera, Rivera, Arrascaeta, Verdi y Almería, donde retomará su ruta habitual.

La línea D1 desviará por bulevar España, Benito Blanco, 26 de Marzo, Luis Alberto de Herrera, Rivera, Arrascaeta, Verdi, Almería, Aconcagua o Caramurú, y Blanes Viale.

En Carrasco, las líneas que circulan habitualmente por Rafael Barradas y la rambla desviarán por Rivera, Barradas y avenida Italia. La implementación dependerá del operativo de seguridad previsto para alrededor de las 17:00.

Qué ómnibus cambiarán su recorrido el sábado 7 de noviembre

El sábado las principales modificaciones se concentrarán en Parque Batlle y La Blanqueada, debido a las actividades del pontífice en la Universidad Católica y la vigilia prevista en el Estadio Centenario.

Entre el mediodía y las 16:00, las líneas que circulan por avenida Centenario hacia avenida Italia, Ricaldoni y Ramón Anador tendrán los siguientes desvíos:

76, 192 y 316 hacia Cerro, Manga y Camino Maldonado: Soca, Ricaldoni hacia la Fuente Luminosa, avenida Italia y Centenario.

185 y 186: Centenario, Escuder Núñez, túnel de avenida Italia, Ricaldoni y Vidal y Fuentes.

143 y 494 hacia Buceo o Punta Carretas: avenida Italia, Las Heras y Ramón Anador.

143 hacia Centro, Paso de la Luz o Ruta 1: Ramón Anador, Las Heras y avenida Italia.

185, 186, 191, 328 y 329 hacia Pocitos o Punta Carretas: avenida Italia y Luis Alberto de Herrera.

185, 186, 191, 328 y 329 hacia Paso Molino, Mendoza o Saint Bois: Ramón Anador, Las Heras y avenida Italia.

La Intendencia también autorizó que las líneas 143 y 494 utilicen avenida Italia, Magariños Cervantes y Ramón Anador si se produce una saturación del tránsito en la esquina de avenida Italia y Las Heras.

Desvíos por 8 de Octubre entre las 16:00 y las 19:00

Durante la tarde del sábado, entre las 16:00 y las 19:00 aproximadamente, las líneas que circulan por 8 de Octubre también modificarán sus recorridos.

Los ómnibus que se dirigen hacia el Centro desviarán por 8 de Octubre, Mariano Moreno, Urquiza y Garibaldi o Presidente Berro.

En sentido contrario, los servicios hacia el este circularán por 8 de Octubre, la calle lateral del túnel de bulevar Artigas, avenida Italia, avenida Centenario y nuevamente 8 de Octubre.

Además, la línea 76 hacia Punta Carretas desviará por Garibaldi, Manuel Albo, Ricaldoni y Soca, mientras que la 546 hacia Portones circulará por Garibaldi, Albo, Ricaldoni, avenida Italia, Centenario y 8 de Octubre.

Desvíos de ómnibus en Casavalle

Por la visita del papa al barrio Casavalle, prevista para el sábado, las líneas que habitualmente circulan por la calle Martirené desviarán por avenida San Martín y Orsini Bertani, con el recorrido inverso para el regreso.

Las paradas ubicadas en Pasaje 322, Martirené y Leandro Gómez permanecerán suspendidas, mientras que funcionarán como alternativas las paradas oficiales de avenida San Martín y Orsini Bertani.

Hasta cuándo habrá modificaciones en el transporte

Algunos desvíos se mantendrán incluso después de la partida del papa León XIV, prevista para el domingo 8 de noviembre.

Por el desmontaje del escenario de Plaza Independencia, los cortes en las intersecciones de Plaza Independencia y Juncal, y Ciudadela y San José, se extenderán hasta el martes 10 de noviembre.

Esto implica que las líneas que circulan habitualmente por Buenos Aires y Plaza Independencia continuarán desviando por Liniers hacia San José.

La Intendencia recordó que los recorridos y horarios de los desvíos están sujetos a modificaciones de acuerdo con las necesidades del operativo de seguridad.