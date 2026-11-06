"Compartimos una misma fe": Pacha Sánchez recordó su infancia católica y dijo que irá a Casavalle a ver al papa con su madre

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , contó que estará presente en la visita del papa León XIV a Casavalle el sábado, jornada que forma parte de la recorrida del sumo pontífice por Uruguay .

"Este sábado voy a volver a Casavalle, el barrio donde crecí , para escuchar al papa León XIV junto a mi vieja ", escribió Sánchez en sus redes sociales, acompañado de fotos de su familia e infancia.

De su madre dijo que fue quien lo acercó a la iglesia , y sin saberlo, a su "primera experiencia de militancia en el merendero". " Hoy no soy creyente , pero reconozco en León XIV una voz que vale la pena escuchar", agregó el jerarca en su cuenta personal de X (exTwitter).

¿Llueve en la visita del papa León XIV a Uruguay? Cómo estará el tiempo el fin de semana

"Una voz que nos recuerda que no podemos ser indiferentes frente a la pobreza , que la dignidad humana tiene que estar por encima de cualquier interés y que no alcanza solo con ayudar a quienes más lo necesitan, sino que también hay que transformar las causas de la desigualdad ", añadió el secretario de Presidencia.

Este sábado voy a volver a Casavalle, el barrio donde crecí, para escuchar al papa León XIV junto a mi vieja, la misma que me acercó a la Iglesia y, sin saberlo, a mi primera experiencia de militancia en el merendero.



Hoy no soy creyente, pero reconozco en León XIV una voz que… pic.twitter.com/Uf9pKe26Hj — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) November 6, 2026

El sumo pontífice, que ya está en vuelo, llegará a Uruguay a las 16:30 de este viernes y será recibido por el presidente Yamandú Orsi. Este día mantendrá actividades en la capital del país.

En la mañana del sábado partirá hacia Paysanadú y por la tarde volverá a Montevideo para realizar más actividades, entre ellas, un encuentro con la comunidad de Casavalle en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Ese mismo día, luego de la visita en Casavalle, tendrá un encuentro en la Universidad Católica del Uruguay y cerrará la jornada con la vigilia de oración en el Estadio Centenario. El domingo de mañana realizará una misa en la ciudad de Florida y por la tarde partirá hacia Argentina, donde continuará su gira.