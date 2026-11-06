El FBI detiene al padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, por presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) por presunta posesión de pornografía infantil.

La información fue difundida por CBS, socio de la BBC en Estados Unidos.

De acuerdo con medios estadounidenses, agentes federales irrumpieron este viernes en la residencia de ancianos Maravida Senior Living, en el estado de Florida, donde reside el hombre de 82 años, después de que en las últimas semanas se hallaran grandes cantidades de material ilegal en propiedades vinculadas a él en Filipinas y México.

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Según los reportes, Markle, quien fue diagnosticado con demencia, fue trasladado en una ambulancia bajo custodia de los agentes.

Las autoridades judiciales de varios países están detrás del padre de Meghan Markle desde hace años. Sin embargo, en los últimos días todo se ha precipitado luego de que su hijo, Thomas Markle Jr., entregara a la policía imágenes de presunto abuso sexual infantil que encontró en una casa que compartió con él en Filipinas.

Posteriormente, se habría descubierto un segundo alijo en un almacén en Rositario, México, también propiedad del hombre, lo que desencadenó una segunda investigación criminal.

A finales de octubre, la duquesa de Sussex, quien no mantiene contacto con su padre, reveló que en 2018 fue informada por la Policía Metropolitana de Londres, también conocida como Scotland Yard, sobre una serie de "acusaciones inquietantes" relacionadas con su progenitor.

"Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados", declaró en su momento la esposa del príncipe Harry y actriz.

Más información en breve.

FUENTE: BBC