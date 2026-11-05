Los dichos de Oddone en una entrevista en Buenos Aires y las repercusiones en la política y economía argentina

Gabriel Oddone dejó claro cuáles son los pilares fundamentales en los que centra su conducción económica . El ministro sostuvo que un gobierno progresista debe atender la disciplina fiscal, el orden macroeconómico y la cohesión social . Los dichos del ministro, realizados durante una entrevista en Buenos Aires, fueron bien recibidos por economistas o dirigentes políticos argentinos afines al presidente Javier Milei .

El ministro de Economía fue entrevistado el lunes por el periodista argentino Carlos Pagni en su programa del canal LN+, como parte de una agenda que incluyó una disertación en la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y una reunión con su homónimo argentino Luis Caputo.

En la entrevista planteó que un gobierno progresista en Uruguay debe tener conciencia absoluta de que el orden macroeconómico y la disciplina fiscal son dos elementos centrales , a los que sumó la baja inflación. Pero también resaltó la importancia de la cohesión social y el objetivo de combatir la desigualdad de manera ferviente .

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Para equilibrar ambos aspectos se deben generar condiciones para que la economía de mercado se desenvuelva con señales claras y transparencia, pero entendiendo que sin cohesión social los modelos no se legitiman políticamente, ni perduran a los largo del tiempo, explicó.

“La tensión es siempre entre crecimiento y distribución del ingreso”, afirmó Oddone frente al periodista argentino.

“Tenés que manejarte con mucha flexibilidad, mucho pragmatismo, pero siempre con un principio básico: el orden macroeconómico es crucial para generar un clima de inversiones favorable. Y al mismo tiempo, ante cualquier elemento, discriminar en favor de los más débiles”, dijo.

Joaquín Ormando

El ministro señaló que ante cada decisión de política económica hay beneficiarios y perdedores. “Si tenés claro quién es el débil y discriminás a su favor, porque está en peores condiciones, vas a hacer las cosas correctas”, concluyó.

Oddone ya ha reivindicado en varias oportunidades su condición de hombre de izquierda. En una entrevista concedida a El Observador en julio pasado lo reafirmó de esta manera: “me considero una persona de izquierda y para mí serlo es identificar siempre dónde está la persona débil y discriminar a su favor”.

En ese momento el gobierno había definido un conjunto de acciones tomando en cuenta las recomendaciones finales del Diálogo Social. Entre otros aspectos, las medidas hicieron foco en la pobreza infantil y en ampliar las transferencias sociales a sectores más sumergidos, pero ese énfasis recibió algunas críticas opositoras.

En esa entrevista el ministro fue claro: “somos la apología de la libertad para todo el mundo. Todo el mundo puede hacer lo que quiere y no hay que condicionarlo en nada. Salvo el pobre. A mí eso me solivianta. Eso sí que es un parteaguas entre una persona de izquierda y una de derecha”.

Las repercusiones en Buenos Aires

Los dichos de Oddone en Buenos Aires generaron repercusión, pero contrariamente a lo que se podía pensar, las consideraciones a favor llegaron desde sectores no cercanos al progresismo. Pero lo que también se cierto es que tomaron solo una parte de la declaración.

Uno de los disparadores fue un comentario del economista Iván Carrino en su cuenta de X. “Tremendo lo del ministro de Economía de Uruguay ayer con Pagni. No hay prosperidad sin equilibrio macro”, escribió. Carrino comparte las ideas del presidente argentino Javier Milei.

Tremendo lo del Ministro de Economía de Uruguay con Pagni ayer. No hay prosperidad sin equilibrio macro, la disciplina fiscal es clave, las deudas se pagan, no se gana competitividad devaluando. Tomar nota, si la oposición acá pensara así, el riesgo país baja a 300. — Iván Carrino (@ivancarrino) November 3, 2026

Una de las respuestas a favor de lo escrito por el economista fue la de Fernando Iglesias, actual embajador argentino ante la Unión Europea y exdiputado de Juntos por el Cambio, sector de Mauricio Macri.

Desde luego, pero eso no le conviene al peronismo; es decir: a la oposición. Por eso son el partido del riesgo-país. https://t.co/90QuBClV70 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) November 3, 2026

Otra fue de Nicolás Saldías, analista senior en The Economist Intelligence Unit. “Una parte clave de `ordenar la macro´ es cualitativa. Para hacer eso necesitas un consenso político y económico parecido al que Oddone describía en la entrevista y que existe en Uruguay”.

Una parte clave de "ordenar la macro" es cualitativa: formar buenas expectativas y confianza. Para hacer eso necesitas un consenso político y económico parecido al que Oddone describía en la entrevista y que existe en Uruguay. https://t.co/JxI6iLRjUV — Nicolás Saldías (@NicSaldias) November 3, 2026

El ministro se había referido también a la continuidad de algunas políticas más allá de los gobiernos de turno y a un sistema legítimamente representativo de la sociedad que gestiona el disenso de manera ordenada.

También en X aportó su visión el profesor de economía en la Universidad Torcuato Di Tella, Andrés Neumeyer. “Prestar atención al gran Gabriel Oddone, ministro de economía del Frente Amplio. El día que los referentes económicos kirchneristas piensen así, Argentina despega”, escribió.

Prestar atención al gran @OddoneGabriel, ministro de economía del Frente Amplio.



No hay prosperidad sin equilibrio macro, la disciplina fiscal es clave, las deudas se pagan, no se gana competitividad devaluando.



El día en que los referentes económicos Kirchenristas hablen así,… https://t.co/e5B0B8JC4u — Andrés Neumeyer (@andyneumeyer) November 3, 2026

Por último se sumó el diputado Álvaro García de La Libertad Avanza (LLC), sector político de Milei.

No lo dice Toto Caputo, lo expresa el ministro de economía uruguayo que representa ideas de centro izquierda. Hay conceptos que ya no resisten análisis ideológico. Si la oposición cambiara Argentina no tiene techo. https://t.co/tbUOZi5WYl — Alvaro García (@alvaroracing) November 3, 2026

“No lo dice Toto Caputo, lo expresa el ministro de Economía uruguayo que representa ideas de centro izquierda”, escribió.