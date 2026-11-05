Orsi pidió a sus ministros que aseguren su presencia el viernes para la bienvenida a León XIV

El presidente Yamandú Orsi pidió a jerarcas del gobierno que estén el viernes en Montevideo para que el Consejo de Ministros en pleno reciba al papa León XIV en la ceremonia de bienvenida.

La voluntad del mandatario implicó que tres jerarcas tengan que retornar de sus misiones oficiales de cara a ese evento y hasta que el propio Orsi declinara una invitación de España –tanto del rey Felipe VI como del presidente Pedro Sánchez– a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, según pudo reconstruir El Observador.

Además, el pedido de Orsi fue una de las razones para que Presidencia decidiera la semana pasada que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, no viaje a París para la Expo Euro Naval entre el 3 y el 6 de noviembre. La propia jerarca había confirmado a El Observador que había sido invitada por la embajadora francesa en Uruguay y que se iba a reunir allí con la ministra de Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin.

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Lazo también había recibido invitaciones para recorrer los astilleros vinculados a Naval Group, que hizo la oferta que más convence al gobierno para encargarle la construcción de una patrulla oceánica (OPV) nueva.

Por otro lado, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el canciller Mario Lubetkin y el prosecretario Jorge Díaz llegarán a Montevideo entre el jueves y el viernes para estar presentes en la ceremonia de bienvenida.

La primera viajó el lunes a Madrid para participar en el Foro Digital Iberoamericano al margen de la Cumbre Iberoamericana para jefes de Estado. El segundo también viene de España para representar a Uruguay en ese ámbito, al tiempo que Díaz viajó a Washington al comenzar la semana para un evento del Banco Mundial.

El único ministro que no estará presente el viernes en la Plaza Independencia será Pablo Menoni, de la cartera de Turismo, por tener una agenda ya prevista en Londres.

Orsi, en tanto, tuvo a consideración distintas propuestas en las últimas semanas para intentar que cuadre su participación en la Cumbre Iberoamericana y su presencia en Montevideo para la llegada del sumo pontífice. El mandatario recibió incluso la invitación personal de Pedro Sánchez, según supo El Observador.

Sin embargo, el presidente consideró que el margen para volver el mismo jueves de Madrid era acotado y que cualquier imprevisto lo exponía a no llegar a tiempo para el arribo de Robert Prevost.

El semanario Búsqueda informó este miércoles que así se lo transmitieron a España días atrás, lo que motivó expresiones de descontento desde ese país.

Desde Presidencia indicaron al respecto que el gobierno español ya estaba al tanto hace varios días de la situación particular del presidente Orsi.

Además de los ministros, el mandatario invitó a los presidentes de los partidos políticos para que estén en primera fila durante la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, una imagen que ya tenía en mente desde hace meses cuando los convocó también a Torre Ejecutiva previo a su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente) confirmaron asistencia, al tiempo que el diputado Gustavo Salle declinó la participación de Identidad Soberana.