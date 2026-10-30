"Todo un país lamenta la pérdida de estos jóvenes", dijo Orsi sobre militares fallecidos durante entramiento de buceo

El presidente de la República, Yamandú Orsi , lamentó la muerte de los tres militares en el río Uruguay , en las inmediaciones de Fray Bentos, que estaban haciendo un ejercicio de buzos tácticos cuando un accidente precipitó el desenlace mortal.

Además hay un cuarto efectivo que fue llevado al CTI de un centro de salud local y será trasladado al Hospital Militar en Montevideo .

"A las familias de los efectivos militares fallecidos y al Ejército Nacional vayan mis sinceras condolencias. Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas", escribió el presidente en sus redes sociales.

Ejército explicó cómo fue el accidente en el río Uruguay y reveló las identidades de los tres militares fallecidos y el hospitalizado

Tragedia en el río Uruguay: quiénes eran los militares fallecidos en el curso de buzos tácticos en Río Negro

El Ejército Nacional informó que los efectivos participaban del Curso de Buzos Tácticos N°64 y estaban realizando el tercer ejercicio de nado nocturno , que consistía en recorrer una distancia de 2.500 metros .

A las familias de los efectivos militares fallecidos y al Ejército Nacional vayan mis sinceras condolencias. Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas. https://t.co/Mh7izO1NBc

Durante la actividad, todos los alumnos se encontraban sujetos a una cuerda madre, además estaban acompañados por dos botes y dos kayaks con instructores.

Sin embargo, por causas técnicas que todavía se investigan, un grupo de efectivos quedó enredado con un objeto que no fue identificado y la situación obligó a cortar la cuerda madre que unía a los participantes.

Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de jóvenes militares durante un ejercicio de entrenamiento en Fray Bentos.



Acompañamos a sus familias, seres queridos y compañeros del Ejército Nacional en este difícil momento.



Toda nuestra solidaridad y nuestros… https://t.co/cgG83YX74h — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) October 30, 2026

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que desde el gobierno acompañan a "familias, seres queridos y compañeros del Ejército Nacional" en estos momentos. "Toda nuestra solidaridad y nuestros deseos de pronta recuperación para el efectivo que permanece internado", añadió Sánchez sobre este militar.

Jerarcas de la oposición como el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado o el senador Javier García, quien fue ministro de Defensa, también lamentaron el hecho en sus redes sociales.

Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de jóvenes militares durante un ejercicio de entrenamiento en Fray Bentos.



Acompañamos a sus familias, seres queridos y compañeros del Ejército Nacional en este difícil momento.



Toda nuestra solidaridad y nuestros… https://t.co/cgG83YX74h — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) October 30, 2026

El ministro del Interior, Carlos Negro, también se solidarizó con las familias, afectos y compañeros de las víctimas. "Mucha fuerza al soldado herido y a sus allegados en estas horas difíciles", escribió el secretario de Estado.

"El Ministerio del Interior se encuentra a total disposición del Ministerio de Defensa Nacional para colaborar y brindar apoyo en todo lo que se requiera", sentenció Negro.

Toda mi solidaridad con las familias, seres queridos y camaradas de los efectivos militares fallecidos en Fray Bentos. Mucha fuerza al soldado herido y a sus allegados en estas horas difíciles.



El Ministerio del Interior se encuentra a total disposición del Ministerio de Defensa… — Carlos Negro (@CNegro7) October 30, 2026

En primera instancia, el Ejército confirmó que había dos militares fallecidos; el alférez Matías Vasella perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6 y el cabo de primera Carlos Leandro Gómez del Regimiento de Caballería Blindado Nº2. Horas después confirmaron que encontraron el cuerpo sin vida del cabo Juan Rocha.

El cuarto efectivo involucrado, el teniente segundo Braian Ruiz del Batallón de Infantería Mecanizado Nº6, logró ser rescatado y reanimado antes de ser trasladado al hospital local. Este efectivo será trasladado al Hospital Militar en Montevideo.

Las circunstancias que provocaron que los participantes quedaran enredados y debieran cortar la cuerda de seguridad permanecen bajo investigación.