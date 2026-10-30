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Tragedia en el río Uruguay: quiénes eran los militares fallecidos en el curso de buzos tácticos en Río Negro

Matías Vasella, uno de los militares fallecidos, había representado a Uruguay en un Mundial de carreras de aventura en Canadá

30 de octubre de 2026 11:32 hs
Matías Vasella

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Un entrenamiento militar en aguas de Fray Bentos terminó este viernes en tragedia tras un accidente durante un ejercicio de buzos tácticos, que dejó un saldo de tres efectivos fallecidos y un cuarto militar internado, según confirmaron fuentes del Ejército Nacional a través de un comunicado oficial.

Las víctimas fatales fueron identificadas como el alférez Matías Vasella (perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado Nº6), el cabo de primera Carlos Leandro Gómez (del Regimiento de Caballería Blindado Nº2) y el cabo de primera Juan Rocha (del Batallón de Infantería Mecanizado Nº2).

Matías Vasella

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Vasella, de 23 años, era oriundo de la capital de Río Negro y contaba con trayectoria en el deporte de alto rendimiento: según recordó El País, en julio había integrado la delegación uruguaya en el Campeonato Mundial Junior de Carreras de Aventura disputado en Quebec, Canadá.

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El militar combinaba su carrera en el Ejército con la práctica de deportes de aventura, una disciplina que exige resistencia física y orientación en entornos naturales.

Matías Vasella

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El único cursante que logró ser rescatado con vida es el teniente segundo Braian Ruiz, también del Batallón Nº 6. El oficial debió recibir maniobras de reanimación en el lugar antes de coordinarse su traslado a Montevideo para ser atendido en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo a la información preliminar proporcionada por la fuerza de tierra, el incidente se desencadenó durante una prueba de nado nocturno prevista para una distancia de 2.500 metros, en inmediaciones del histórico muelle del exfrigorífico Anglo.

Los participantes avanzaban sujetos a un cabo guía —conocido técnicamente como "cuerda madre"— y contaban con el apoyo de seguridad en superficie de dos embarcaciones menores y dos kayaks tripulados por instructores.

En circunstancias que ahora están bajo peritaje interno y de la Justicia militar, el grupo quedó enganchado con un elemento sumergido no identificado. Ante la emergencia, se procedió a cortar la línea de sujeción, lo que provocó que cuatro de los efectivos quedaran sumergidos de forma repentina.

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