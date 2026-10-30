La selección uruguaya sub 15 finalizó décima entre 189 combinados en el Mundial de Azerbaiyán tras jugar su último partido este viernes

La selección uruguaya sub 15 finalizó este viernes su participación en el Mundial FIFA de Azerbaiyán, en el que culminó en el puesto 10 entre 189 combinados que participaron del novedoso certamen.

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El equipo de Gustavo Bueno, que había caído en octavos de final de la lucha por el título, jugó este jueves y viernes para quedar en las mejores posiciones entre el puesto 9 y 16.

Tras ganarle a Egipto y Polonia este jueves, este viernes jugó su último partido ante México por el noveno puesto, pero perdió 3-1, por lo que tuvo que conformarse con un destacado décimo lugar entre las casi 200 selecciones que disputaron el torneo.

Este nuevo Mundial de FIFA tuvo un nuevo formato con 189 combinados, con equipos de ocho jugadores y partidos con dos tiempos de 20 minutos, en canchas de menores dimensiones y con varios encuentros en simultáneo.