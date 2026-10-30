La selección uruguaya sub 15 finalizó décima entre 189 combinados en el Mundial de Azerbaiyán tras jugar su último partido este viernes

La selección uruguaya sub 15 finalizó este viernes su participación en el Mundial FIFA de Azerbaiyán, en el que culminó en el puesto 10 entre 189 combinados que participaron del novedoso certamen.
El equipo de Gustavo Bueno, que había caído en octavos de final de la lucha por el título, jugó este jueves y viernes para quedar en las mejores posiciones entre el puesto 9 y 16.
Tras ganarle a Egipto y Polonia este jueves, este viernes jugó su último partido ante México por el noveno puesto, pero perdió 3-1, por lo que tuvo que conformarse con un destacado décimo lugar entre las casi 200 selecciones que disputaron el torneo.
Este nuevo Mundial de FIFA tuvo un nuevo formato con 189 combinados, con equipos de ocho jugadores y partidos con dos tiempos de 20 minutos, en canchas de menores dimensiones y con varios encuentros en simultáneo.
Los partidos de Uruguay en el Mundial sub 15
Fase de Grupos:
Moldavia 1-0 Uruguay
Uruguay 3-1 Zambia
Uruguay 4-2 Comoras
Uruguay 1-0 Tanzania
Uruguay 12-0 Monserrat
16avos de final:
Uruguay 6-0 Estonia
Octavos de final:
Grecia 1 (4)-1 (2) Uruguay
9 al 16 puesto
Uruguay 3-0 Egipto
Uruguay 1-0 Polonia
México 3-1 Uruguay