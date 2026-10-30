Extraditaron a Brasil a un uruguayo vinculado al Primer Comando de la Frontera: tenía alerta roja de Interpol

Interpol Uruguay extraditó este viernes a Brasil a un ciudadano uruguayo de 39 años , requerido por delitos de tráfico internacional de drogas y crimen organizado. Según información de las autoridades brasileñas, el hombre integra el Primer Comando de la Frontera (PCF) , una organización criminal que opera en la región fronteriza.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales.

El extraditado tenía una notificación roja de Interpol y contaba con varios antecedentes penales en Uruguay por narcotráfico, tráfico de armas y hurtos. Al momento de su extradición, se encontraba cumpliendo una condena por narcotráfico en el país.

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Según informó el Ministerio del Interior, la investigación de las autoridades brasileñas señala que, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, el uruguayo habría sido responsable de mantener un depósito de armas y drogas en Chuy, departamento de Rocha , al servicio de la organización criminal.

Además, habría actuado en varias oportunidades como "mula", trasladando drogas para el grupo, y colaborado en ataques contra una organización rival dedicada al narcotráfico en la región.

Las autoridades brasileñas identificaron al extraditado como integrante del Primer Comando de la Frontera, según la información recabada por la Policía uruguaya.

La entrega se concretó este viernes 30 de octubre, luego de que Brasil solicitara su extradición para que respondiera ante la Justicia de ese país por los delitos que se le atribuyen.

El Primer Comando de la Frontera

El PCF es una banda de narcotráfico con presencia en Argentina, Brasil y Paraguay que las autoridades estiman actúa en la Triple Frontera y que imita los códigos del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las principales organizaciones delictivas brasileñas, que nació en las cárceles.

Las autoridades uruguayas identifican a esa banda como una de las organizaciones que ingresan cargamentos de droga desde el norte, concretamente desde Artigas y Chuy, con destino Montevideo y Maldonado principalmente.

El primer gran operativo contra el grupo fue la Operación Santa, en agosto de 2024, en la que el fiscal de Maldonado, Jorge Vaz, logró la condena de tres personas luego de la incautación de drogas, vehículos, armas y dinero en San Carlos. La investigación que había comenzado en 2023 detectó que el grupo ingesaba la droga por Artigas y la llevaba hasta Maldonado para acopiarla en una zona rural de San Carlos, desde donde abastecían a bocas locales. Fueron incautados 21 ladrillos de pasta base que tenían la sigla PCF.

Luego, en abril de 2025 Telemundo dio cuenta de una incautación de droga en la operación Trieno. En Tacuarembó se incautaron 88 ladrillos de pasta base que también llevaban la sigla PCF.

En ese momento se informó que el PCF tenía contactos con narcos de Rosario, Argentina y de hecho uno de los cabecillas del grupo el argentino Nestor Fabián Rojas, apodado "El Negro", fue condenado por homicidio.