Argentina: mirá el gol del uruguayo Adrián Rocky Balboa en el empate clásico entre Banfield y Lanús

El delantero uruguayo Adrián Rocky Balboa convirtió un gol en el clásico entre su equipo Banfield y Lanús , que culminó con un empate 1-1 que complica al taladro en sus intenciones de clasificar a la fase final del Torneo Clausura de Argentina .

Balboa fue el encargado de abrir el marcador del "Clásico del Sur" de Buenos Aires, disputado este sábado por la tarde en el Estadio Florencio Sola de Banfield , a los 20 minutos del partido.

Lautaro Gómez desbordó por la banda derecha y envió un centro al medio del área, donde Rocky se anticipó a Carlos Izquierdoz lanzándose con su pierna derecha para meter la pelota en el palo derecho y decretar el 1-0 para el local.

Es el segundo gol del delantero uruguayo de 32 años con la camiseta de Banfield, club al que llegó en el último mercado proveniente del FC Nizhniy Novgorod de Rusia , y en el que lleva siete partidos jugados.

¡ROCKY PEGÓ EN EL CLÁSICO! Adrián Balboa logró desviar la pelota y anotó para Banfield ante Lanús en el Clásico del Sur de la fecha 14 del #TorneoClausura . pic.twitter.com/XhX7FcF7fg

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A los 62 minutos, un minuto después de que el también uruguayo Alexander Machado ingresara a la cancha para Banfield, llegó el empate de Lanús. El chileno Matías Sepúlveda levantó un córner desde la izquierda al segundo palo, donde Izquierdoz cabeceó solo para poner el 1-1.

El empate no le sirve a Banfield, que quedó en el puesto 11 del Grupo B del Clausura con 14 puntos, a cinco unidades y con un partido más que Huracán, octavo y último clasificado hasta el momento a los playoffs.

Lanús, que tuvo en el banco a Gonzalo Pérez, está cuarto en el Grupo A con 24 puntos, a cinco del puntero Instituto pero con un encuentro más que los cordobeses.