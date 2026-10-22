En la previa del partido ante la selección uruguaya, está encaminada la renovación de Lionel Scaloni en Argentina

El entrenador Lionel Scaloni está próximo a renovar su contrato con la selección Argentina, en vísperas de la fecha FIFA de noviembre en donde el elenco albiceleste se enfrentará a la selección uruguaya en La Bombonera y a Costa Rica en Córdoba, y existe gran optimismo de poder cerrar el acuerdo próximamente.

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Luego de que el Scaloni afirmara luego de la despedida de Lionel Messi contra Benín que "si todo va bien, seguiré siendo entrenador" y que "todavía no hay novedades" respecto a su continuidad, en Argentina informan que el entrenador estaría próximo a firmar un nuevo contrato para seguir al frente del equipo albiceleste.

Este nuevo vínculo sería inicialmente por dos años más y con opción a extenderse por otros dos más, una clausula casi automática luego de la Copa América 2028 que permitiría extender el contrato hasta la finalización del Mundial 2030, lo que sería su tercera Copa del Mundo como DT, y con el incentivo no menor de que uno de los partidos inaugurales se disputará en Argentina.

Lionel Scaloni, muy cerca de renovar con Argentina La intención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, es mantener el mismo cuerpo técnico con el que logró ser campeón de la Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022, Copa América 2024 y subcampeón del Mundial 2026, con el agregado de convencer a Walter Samuel para siga como ayudante de campo.