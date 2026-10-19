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El Observador / Fútbol Internacional / MÉXICO

De la reserva de la selección uruguaya de Diego Forlán, al quirófano: la mala racha de Santiago Homenchenko tras su destacado nivel en México

El futbolista de Querétaro deberá ser intervenido quirúrgicamente y su evolución dependerá de cómo reaccione

19 de octubre de 2026 18:19 hs
Santiago Damián Homenchenko de Querétaro celebra un gol ante Cruz Azul&nbsp;

Santiago Damián Homenchenko de Querétaro celebra un gol ante Cruz Azul 

Foto: EFE

El fútbol suele ser impiadoso con los tiempos, y el presente de Santiago Homenchenko es un reflejo de ello. Luego de un arranque de temporada brillante en Querétaro de México, que le valió integrar la lista de reservados de Diego Forlán para los tres compromisos amistosos de la selección uruguaya ante Japón, Corea del Sur e India en la reciente doble fecha FIFA de setiembre y octubre, el mediocampista vive hoy la otra cara de la moneda.

A pesar de haber quedado finalmente fuera de la nómina definitiva de la celeste, el rendimiento del uruguayo venía siendo sumamente destacado.

Sin embargo, en pleno auge de su nivel, el infortunio tocó a su puerta durante el último encuentro de los "Gallos Blancos".

La fractura de Homenchenko

A través de un comunicado oficial publicado en sus canales institucionales, Querétaro emitió el parte médico de Santiago Homenchenko luego del último partido disputado este fin de semana por la Liga MX de México.

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"Debido a una caída antes de finalizar el primer tiempo del partido contra Santos, el jugador presentó una molestia en la mano derecha. Tras realizar los estudios pertinentes, se le diagnosticó una fractura", comenzó informando.

Además, la entidad mexicana confirmó los pasos a seguir: "En las próximas horas será sometido a cirugía. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución".

De esta manera, el zurdo deberá poner una pausa obligada a su gran presente futbolístico para enfocarse en la intervención quirúrgica y su posterior rehabilitación, con la mira puesta en volver a las canchas lo antes posible y reencontrarse con ese nivel que lo puso en el radar del seleccionado uruguaya de Diego Forlán.

Aquí se puede ver el posteo de Querétaro:

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