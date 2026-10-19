Lo que contó Sebastián Fernández a Referí cuando invirtió en la película "La Uruguaya" de Hernán Casciari, quien fue denunciado por estafa en Argentina

El escritor argentino Hernán Casciari fue denunciado ante la Justicia por estafa en su país, al mismo tiempo que su plataforma Orsai Audiovisuales, por un grupo de 18 personas. Si bien Sebastián Fernández , el exjugador de la selección uruguaya, de Nacional y actualmente en Danubio, no es uno de ellos, sí colaboró una vez con la película "La Uruguaya" que realizó el escritor y el año pasado habló con Referí sobre cómo comenzó a hacerlo.

Como informó El Observador, los denunciantes fueron "socios inversores" de algunos de los proyectos de Orsai, que costea parte de las series y películas que produce a través de un sistema de financiamiento colectivo en el que quienes apoyan forman parte de algunas tomas de decisiones y reciben, una vez terminado y estrenado el proyecto, un retorno de su inversión inicial, siempre y cuando este sea redituable.

Estos acusan a Casciari y a la productora de haber prometido una rentabilidad que no se dio en los hechos , a la vez que también de falta de transparencia en el uso del dinero y en las decisiones tomadas por la empresa.

Según el medio argentino Infobae, los denunciantes reclaman que se les prometió que su inversión se "duplicaría o triplicaría". Los denunciantes pusieron montos que van de los US$ 50 a los US$ 3000, y recibieron un 3% de ganancia.

Después de que la denuncia se hiciera pública, Casciari publicó a través de sus redes sociales un video en el que dio su versión de los hechos y negó haber cometido una estafa.

Lo que contó Sebastián Fernández cuando puso dinero para "La Uruguaya"

En octubre de 2025, hace un año, Referí entrevistó a Sebastián Fernández en el Complejo de Danubio en la Ruta 101, que se encuentra contiguo al Complejo Uruguay Celeste de la selección uruguaya.

Allí, tras una extensa nota, fue consultado sobre su experiencia en haber participado de la producción de película de Hernán Casciari y contó una anécdota sobre un error que él mismo cometió.

Consultado acerca de cómo fue participar en la producción ejecutiva de la película "La Uruguaya", dijo: "Ya lo están haciendo hace mucho. Es un modelo que les funcionó, que lo hizo siempre (Hernán) Casciari con (Chirstian) Chiri Basilis, en Orsai, primero haciendo la revista. Y ese fue el primer paso que dieron para hacer un audiovisual. Se lanzaron a hacer una película y había que comprar bonos por Internet, y participé, compré, y fue el primer lanzamiento, y entonces tuvo un poco más de revuelo. Pero ahora están haciendo series, otra película y estuvo buenísimo participar porque son gente muy especial, las admiro mucho y admiro cómo han logrado hacer las cosas entre amigos y haciendo cosas de un nivel y una calidad excelentes. Entonces, me encanta participar en lo que hacen ellos porque sé que es siempre buscando la excelencia con una calidad artística espectacular y sin miedo a invertir y a poner dinero y tiempo en algo que no saben si será redituable para ellos. Por amor a lo que hacen. La verdad que es maravilloso".

Entonces contó una anécdota que le ocurrió cuando le comenzó a llegar mucho dinero a su cuenta aquí en Uruguay.

"No fue que di una mano. Participé. Lo que pasa es que como recién arrancaban a hacerlo, yo le erré con el clic y compré más bonos de lo que pensaba, entonces se formó una ola y después me llamó un productor de ellos pensando que yo trabajaba en una productora y yo le dije que solo me había equivocado. Con esa equivocación, había prometido poner más plata de lo que pensaba. Después puse, pero lo que yo iba a poner previo a mi equivocación. Y lo que hicieron fue mandar todo el dinero que habían reunido con todos esos productores, que eran muchos, no sé, dos mil, tres mil, algo así, me lo mandaron a mi cuenta aquí en Uruguay porque ellos todavía no tenían una cuenta. Así que en eso fue en lo que participé. Mandaron, no sé, US$ 150.000, US$ 200.000 a mi cuenta y yo los tuve que devolver (se ríe). Pero ese fue el momento de mi participación en la película", comentó el futbolista sobre su experiencia con Casciari.