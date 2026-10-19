Denunciaron a Hernán Casciari por estafa: el escritor argentino se defendió y dijo "es un momento triste para mí"

Un grupo de 18 personas presentaron una denuncia por estafa contra el escritor argentino Hernán Casciari y su plataforma Orsai Audiovisuales ante la justicia. L os denunciantes fueron "socios inversores" de algunos de los proyectos de Orsai, que costea parte de las series y películas que produce a través de un sistema de financiamiento colectivo en el que quienes apoyan forman parte de algunas tomas de decisiones y reciben, una vez terminado y estrenado el proyecto, un retorno de su inversión inicial, siempre y cuando este sea redituable.

Los denunciantes acusan a Casciari y a la productora de haber prometido una rentabilidad que no se dio en los hechos , y de una falta de transparencia en el uso del dinero y en las decisiones tomadas por la empresa.

Según el medio argentino Infobae, los denunciantes reclaman que se les prometió que su inversión se "duplicaría o triplicaría". Los denunciantes pusieron montos que van de los US$ 50 a los US$ 3000, y recibieron un 3% de ganancia, acusando además que el dinero invertido se gestionó de forma opaca, y que lo invertido en un proyecto se usó para otros sin aviso ni consulta previa.

Según Infobae, un denunciante ganó US$ 28,2 luego de invertir US$ 1000, mientras que otro dice que su ganancia fueron US$ 47, contra una inversión de US$ 2600.

Entre los proyectos contemplados en la denuncia están las películas La Uruguaya (basada en la novela homónima del escritor Pedro Mairal, que pasó por cines y luego llegó a la plataforma Disney+, además de ser el proyecto que inició este modelo de financiamiento colectivo, con inversores participando en procesos como la selección de la dupla protagónica) y Canelones, así como la serie Emi en off, sobre el arquero de la selección argentina de fútbol, Emiliano "Dibu" Martínez.

La denuncia establece que los inversores recibieron resúmenes financieros pero nunca se les proporcionaron datos de facturas, contratos y recibos, además de que se tomaron decisiones vinculadas a la distribución de los proyectos que no fueron consultadas con los inversores.

"Nos salió mal": la respuesta de Orsai y la de Hernán Casciari tras la denuncia

Luego de que la denuncia tomara estado público, Casciari publicó a través de sus redes sociales un video en el que da su versión de los hechos y niega haber cometido una estafa.

"Una persona que estafa o un proyecto que estafa a otras personas primero hace algo pensado de antemano, sabe que va a hacer daño o que está cometiendo un delito, o que lo va a cometer", consideró. "Y sobre todo, es algo que hace todo el tiempo. No empieza de un día para el otro a estafar".

"Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaja en Orsai, nos hayamos levantado una mañana a querer estafar gente", agregó el escritor. "Orsai es un proyecto autogestivo, formado hace 20 años, hicimos y hacemos libros, revistas culturales sin publicidad, talleres de escritura, obras de teatro, películas. Tenemos siempre siete u ocho proyectos al mismo tiempo, y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien, estuve todo el 2025 pidiéndole disculpas a los aportantes, a los socios de ese proyecto, mano a mano, uno por uno. Nos equivocamos en un montón de cosas, pero nos equivocamos de buena leche", aseguró Casciari.

"Fue por querer hacer las cosas de forma diferente alrededor de los proyectos culturales", se defendió el narrador, que además dijo que lo ocurrido fue por "ingenuidad", y compartió un enlace donde están todas las facturas y comprobantes de los proyectos realizados entre 2021 y 2025 por Orsai.

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A su vez, la propia Orsai envió a los suscriptores de sus distintos proyectos una carta en la que, en la línea de Casciari, dan sus arggumentos. Firmado por Nacho Merlo, director de la Comunidad Orsai, el texto dice "Nos salió mal. En estos veinte años que llevamos haciendo cultura, haber hecho cine nos salió mal. Dijimos cosas que no pasaron, creímos que podíamos llevar un modelo que conocíamos de taquito de la industria editorial a la industria audiovisual y no pudimos, no supimos o no estuvimos a la altura".

Merlo llamó a la comunidad de la plataforma a defender el proyecto. "Necesitamos que ustedes puedan contarles a los que ahora nos descubren, quiénes somos, qué hacemos y por qué", dice el texto.