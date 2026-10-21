Marcelo Méndez destacó a sus jugadores que lo dejaron "muy orgulloso", porque estuvieron "cerca de algo histórico ante un rival con un presupuesto 30 veces mayor"

Atlético Mineiro logró la clasificación a la final de la Copa Sudamericana pese a perder 2-0 este miércoles ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y enfrentará así a Boca Juniors de Argentina. Al término del encuentro, el técnico de los celestes, Marcelo Méndez, habló en conferencia de prensa acerca de lo que fue este partido y el torneo entero para un equipo que hizo historia pese a no clasificar al encuentro decisivo.

Montevideo City Torque 2-0 Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: el equipo de Marcelo Méndez rozó la hazaña al final, fue mucho más, pero quedó eliminado

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El orgullo de Marcelo Méndez

Marcelo Méndez, técnico de Montevideo City Torque, elogió a sus jugadores pese a haber quedado eliminados de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y luego de vencerlos 2-0 este miércoles.

"Primero que nada, quiero agradecerle a esta gente que nos vino a apoyar. No solamente la que vino hoy (este miércoles), sino la que vino el resto de los partidos que nos tocó jugar de local", comenzó diciendo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Y añadió: "Es una prueba de reconocimiento a este grupo de jugadores, porque la gente que vino, creo que no vino a ver un partido, sino que vino con cierta expectativa de ver algo que se podía llegar a dar y no se dio por poco".

Méndez mostró el orgullo por este grupo de futbolistas que conduce.

"El esfuerzo de este grupo de jugadores me tiene muy orgulloso porque los veo en el día a día, los veo ahora en el vestuario, con dolor", sostuvo.

Kevin Castaño de Atlético Mineiro ante Esteban Obregón de Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana FOTO: AFP

Asimismo y por el mismo carril siguió hablando: "Quizá otro plantel hubiese dicho: ‘Bueno, cumplimos, no pasa nada, hicimos un buen papel. Nos quedamos así’. Y lejos de eso, hay una amargura por cómo se dio el partido, por cómo lo tuvimos tan cerca de generar algo histórico".

Para Méndez, "lamentablemente no se pudo dar".

Por otro lado, el DT de los celestes habló de la enorme diferencia económica entre los dos clubes: "Un rival como (Atlético) Mineiro, que tiene 30 veces más el presupuesto que nosotros, pero cuando decimos 30 es 30, no es por tirar un número. Es 30 veces más que nosotros".

Y realizó un balance de lo que fue la participación histórica en la Copa Sudamericana: "Jugamos 13 partidos, ganamos ocho, todos los partidos de local, algunos de visitante también y siempre representando la idea futbolística que queremos. Eso no es poca cosa".

"Obviamente, nos queda el sabor amargo de estar tan cerca de ese viaje a Barranquilla (para la final), que en algún momento era inesperado, o era algo que estaba lejísimos. Y hoy estuvimos cerca y no pudimos", indicó.

Salomón Rodríguez de Montevideo City Torque ante Reinier de Atletico Mineiro por la Copa Sudamericana FOTO: AFP

También se expresó acerca de lo que fue tomar parte de esta edición de la Copa Sudamericana.

"Es crecimiento puro, experiencia y aprendizaje también”, sostuvo Méndez.

A su vez, también habló de lo que queda de la Liga AUF Uruguaya 2026.

"La temporada todavía no terminó. Tenemos un par de objetivos, veremos si los podemos cumplir o no. Estamos en las primeras posiciones del (torneo) Clausura y también está la Copa AUF Uruguay. Así que la temporada para nosotros no se terminó hoy", agregó.