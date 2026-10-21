Cuándo y donde se jugará la final de la Copa Sudamericana con dos técnicos que pasaron por Nacional

Atlético Mineiro clasificó para la final de la Copa Sudamericana luego de perder 2-0 este miércoles ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y enfrentará así a Boca Juniors de Argentina.

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Los brasileños enfrentarán a Boca Juniors que venció notablemente el martes a Vasco Da Gama en el Estadio Maracaná por 3-1, luego de haber perdido como local 1-0 en La Bombonera.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el próximo sábado 21 de noviembre.

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La misma se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia.

Eduardo Domínguez como técnico de Nacional Carlos Pazos

A Atlético Mineiro lo dirige el argentino Eduardo Domínguez, quien trabajara como entrenador en Nacional en 2019 y fuera campeón de la Supercopa Uruguaya y del Campeonato Uruguayo, pese a que solo dirigió cinco partidos en ese torneo.

Rodolfo Arruabarrena en la sede de Nacional

Por su parte, el técnico de Boca Juniors es el Vasco Rodolfo Arruabarrena, quien fue DT de los tricolores en 2013, sin haber podido ganar un título.