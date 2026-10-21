Copa Sudamericana: la prensa brasileña criticó duramente a Atlético Mineiro y elogió a Montevideo City Torque: "Papelón evitado por milímetros"

La angustiosa clasificación de Atlético Mineiro a la gran final de la Copa Sudamericana 2026, tras caer 2-0 frente a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario este miércoles a la noche, encendió las alarmas y generó duras repercusiones en los principales medios de comunicación brasileños.

La holgada ventaja de 3-0 conseguida en la ida en Belo Horizonte estuvo a punto de desmoronarse, desatando un alud de críticas hacia la actitud del conjunto conducido por Eduardo Domínguez y encendidas alabanzas hacia el orgullo mostrado por el humilde equipo uruguayo.

Desde la prestigiosa revista Placar, el análisis fue tajante al resumir lo vivido en el campo de juego: “A la final: Atlético asusta contra Torque, pero el agregado asegura plaza en la final de la Copa Sudamericana” .

Montevideo City Torque 2-0 Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: el equipo de Marcelo Méndez rozó la hazaña al final, fue mucho más, pero quedó eliminado

Carreño sobre la falta no cobrada a Depor Maldonado ante Nacional: "Vista 100 veces fue penal; si hubiera sido en la otra área, capaz que todavía estaba en el Parque"

La publicación remarcó cómo un cruce que parecía completamente resuelto se transformó en una pesadilla donde el conjunto brasileño terminó pidiendo la hora.

En la misma línea, Globo Esporte tituló: “Con apuros al final y uno menos, Atlético Mineiro cayó ante Torque pero garantiza su lugar en la final de la Sudamericana”.

La crítica de la prensa norteña apuntó directamente a la pasividad colectiva del equipo de Eduardo Domínguez, la falta de ambición para liquidar el pleito y la irresponsabilidad disciplinaria de Alan Franco, expulsado al minuto 75.

Los periodistas calificaron el tramo final como un "papelón evitado por milímetros", luego de los agónicos tantos de Kevin Silva a los 88' y Gary Kagelmacher al 90+2'.

Por su parte, Lance! encabezó su portada con un elocuente “¡Sofocón uruguayo! El Galo cayó en el Centenario, aguantó la presión con 10 y va a la final de la Sudamericana”, al tiempo que UOL Esporte publicó: “Atlético se llevó un susto en el final, cayó ante Montevideo City Torque, pero avanzó a la final por el marcador global”.

Más allá del tirón de orejas al equipo brasileño, los analistas de ese país no escatimaron elogios para la inolvidable actuación de Montevideo City Torque.

La prensa destacó el coraje, la disciplina táctica y el empuje sin rendición de los futbolistas uruguayos, que acorralaron a un grande del continente hasta el último segundo de la fase. Aunque el marcador global favoreció 3-2 a los de Minas Gerais, el verdadero reconocimiento de la noche se lo llevó el orgullo de los dirigidos por Marcelo Méndez, aunque se quedaron sin la final.