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Juan Pedro Damiani gestiona un entrenador uruguayo que trabaja en el exterior para Peñarol 2027

Las elecciones de Peñarol se realizarán el 12 de diciembre en el Palacio Peñarol y hasta el momento se presentaron nueve listas

21 de octubre de 2026 13:52 hs
Juan Pedro Damiani

Juan Pedro Damiani

Leonardo Carreño

A 52 días de las elecciones de Peñarol, que fueron fijadas en el consejo directivo de este martes para el 12 de diciembre, la campaña electoral comienza a agitarse y los candidatos a poner sobre la mesa sus pilares para conducir al club hasta diciembre 2029.

Aguirre llegó a Peñarol tras las elecciones de noviembre 2023, también en una crisis futbolística del club. En 35 meses de gestión ganó el Campeonato Uruguayo 2024, fue vicecampeón en 2025 y disputó la semifinal de la Libertadores 2024.

Según pudo conocer Referí, Juan Pedro Damiani y su equipo trabajan sobre el nuevo entrenador de Peñarol para la temporada 2027, no será Aguirre, pese a la amistad que une al presidente con el técnico, y apuntan a un uruguayo, exitoso, que está trabajando en el exterior.

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El consejo directivo de Peñarol definió las fechas de las elecciones presidenciales y respaldó al entrenador Diego Aguirre

Desde el entorno de Damiani confirmaron que el candidato a presidente ya mantuvo un contacto telefónico la semana pasada.

Se trata de un entrenador que está en actividad y le expresó a Damiani su deseo de dirigir a Peñarol.

El tema de Aguirre para Damiani es un asunto que está asociado a su primera presidencia, fue el que lo contrató para ganar un Uruguayo y clasificar a la final de la Libertadores 2011, además fue el técnico que propuso para conducir el área deportiva del club en las elecciones de 2020, en las que fue electo el actual presidente, Ignacio Ruglio.

"Juan Pedro es amigo de Diego, pero nunca mezcló la amistad con lo que considera que es mejor para Peñarol. Cada vez que lo trajo o que propuso traerlo fue porque pensó, como en la campaña de 2020, que era lo mejor para Peñarol. Hoy las condiciones son otras. Hay un desgaste claro de Aguirre, quien incluso ha declarado que no quiere seguir en Peñarol, y después de tres años se necesita un cambio sustancial en el juego del equipo, en el trabajo táctico y en la parte física y sanitaria. Todo eso tiene que ser abordado de manera integral", dijo una alta fuente del entorno de Damiani sobre el tema.

Por esa razón inició conversaciones con un entrenador uruguayo que trabaja en el exterior.

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