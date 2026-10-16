Elecciones en Peñarol: el récord de Damiani, los números de Ruglio y de Evaristo, y el comportamiento de los socios en las urnas en los últimos 18 años

Con el suspenso que propone el presidente Ignacio Ruglio , quien aún no definió si presenta su candidatura o no para las elecciones de Peñarol , con Juan Pedro Damiani confirmado desde julio y con otros cinco presidenciables en carrera, Evaristo González, Pablo Schiavi, Carlos Lazzarino, Freddy García y Santiago Sánchez , los socios aurinegros se preparan para el comienzo de la campaña electoral, después del singular silencio que transcurrió hasta ahora.

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En silencio o no, las elecciones de Peñarol serán el sábado 5 o sábado 12 de diciembre . La fecha se confirmará en el consejo directivo del próximo martes.

En cualquier caso están a menos de dos meses para que los socios elijan al presidente y a los otros 10 consejeros que conducirán a Peñarol en el período comprendido entre diciembre de 2026 y diciembre de 2029.

Lo que ocurrió en las últimas seis elecciones en Peñarol (en un período de 18 años) permite observar los grandes saltos que tuvo el club en su padrón social, que ocurrieron bajo la gestión de Damiani. La evolución de votantes, con un pico singular en los períodos del expresidente cuando en 2014 duplicó el número de habilitados para ir a las urnas.

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Para las elecciones de 2026, en el sexto año de gestión de Ruglio, anuncian que el número de habilitados será similar al de tres años atrás.

Además un número que establece la forma en que el socio vota en Peñarol y está comprometido en la elección: en promedio, un 50% del padrón concurre a las urnas desde 2008. La única excepción fue en las de 2020, en plena pandemia de covid-19, cuando bajó a 41%.

Así evolucionaron los socios de Peñarol en las últimas seis elecciones:

AÑO VOTARON HABILITADOS PORCENTAJE 2008 3.092 6.159 50% 2011 3.646 7.443 49% 2014 7.853 15.034 52,2% 2017 8.815 17.496 50,3% 2020 9.405 22.293 41% 2023 13.043 26.513 49%

La elección de 2008 fue la primera sin José Pedro Damiani, quien presidió al club durante 17 años en dos etapas. Tras su muerte comenzó una nueva época en el club, sin los históricos dirigentes (Gaston Guelfi, Washington Cataldi, Damiani), que habían gobernado durante medio siglo, y nacía una nueva generación que tenía a Juan Pedro Damiani como referencia.

Elecciones de 2008: el primer triunfo de Juan Pedro Damiani

El 29 de noviembre de 2008 los socios de Peñarol fueron a las urnas.

En aquella ocasión votaron 3.092 de 6.159 habilitados y quien ganó con 15,5 puntos de ventaja con el segundo fue Juan Pedro Damiani, quien iniciaría su presidencia que se extendería nueve años, entre diciembre 2008 y diciembre 2017, con tres triunfos en las urnas.

Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol

En 2017 decidió dar un paso al costado e impulsó la candidatura de Jorge Barrera.

Así se repartieron los votos en la primera elección que ganó, en 2008, los tres candidatos más apoyados:

CANDIDATO VOTOS PORCENTAJE Juan Pedro Damiani 1.400 45,3% Daniel Benech 922 29,8% Juan Ramón Rodríguez Puppo 634 20,5%

Elecciones de 2011: el récord de Damiani

En 2011 hubo 7.443 socios habilitados y sufragó un porcentaje similar a tres años antes.

Llegaron a las urnas 3.646 peñarolenses que en el Palacio Peñarol consagraron el segundo triunfo de Juan Pedro Damiani con un récord de apoyo de los socios, con un 58% de los votos.

Fue esta la única vez que un dirigente recibió un apoyo superior al 50% desde 2008 a la fecha.

Así terminaron los tres primeros:

CANDIDATO VOTOS PORCENTAJE Juan Pedro Damiani 2.099 58% Daniel Viñas 913 25% Ricardo Rachetti 399 11%

También recibieron votos Andrés Betingo Sanguinetti (170, 4%) y quien provenía de la barra de la Tribuna Ámsterdam, Alexis Spinelli (114, 3%).

Elecciones de 2014: el tercer triunfo de Damiani y la aparición de Ruglio

En 2014 Peñarol dio el gran salto con el crecimiento del padrón social y lo duplicó en tres años, lo que se vio reflejado en las elecciones que consagraron el tercer triunfo de Damiani, esta vez por 12 puntos de ventaja sobre el segundo, Marcelo Areco.

Hubo 15.034 habilitados y votaron más que el total de habilitados (7.443) en las elecciones anteriores: sufragaron 7.853.

Ruglio sumó con Compromiso CAP un aporte clave en su campaña electoral I. Guimaraens

En 2014 apareció por primera vez como candidato a la presidencia, Ignacio Ruglio, quien se llevó el 16% de los votos.

Así quedaron los tres primeros:

CANDIDATO VOTOS PORCENTAJE Juan Pedro Damiani 3.175 41% Marcelo Areco 2.286 29% Ignacio Ruglio 1.259 16% Edgar Welker 1.100 14%

Elecciones de 2017: sale Damiani e ingresa Barrera

El 9 de diciembre 2017 Peñarol asistió a sus primeras elecciones después de 40 años sin un Damiani, porque el presidente dejó su lugar tras inauguraron el Estadio Campeón del Siglo, un estadio que todos los presidentes quisieron levantar pero ninguno consiguió hasta marzo de 2016.

Damiani y su abogado defensor, Jorge Barrera

Votaron 8.815 de los 17.496.

Areco volvió a pelearle al oficialismo, en este caso representado por Barrera, y Ruglio quedó tercero por 0,2%.

CANDIDATO VOTOS PORCENTAJE Jorge Barrera 3.155 35,8% Marcelo Areco 2.609 29,6% Ignacio Ruglio 2.590 29,4%

También sumaron votos José Carlos Domínguez (232, 2,6%) y Julio Trostchansky (229, 2,6%)

Elecciones de 2020: el primer triunfo de Ruglio por tres puntos sobre Damiani

En las elecciones de 2020 se registró el primer triunfo de Ruglio, en su tercera postulación como presidente.

Le ganó por tres puntos a Damiani, quien había retornado a la arena política luego de una pausa de tres años.

@EvaristoPresi

Evaristo González se postuló por primera vez a la presidencia y logró un 12% de apoyo. Con esos votos ingresó al consejo directivo y se transformó en secretario general.

Esta elección se realizó en plena pandemia y cayó a 41% el número de votantes. Sufragaron 9.405 de los 22.293.

Así terminaron los cinco primeros:

CANDIDATO VOTOS PORCENTAJE Ignacio Ruglio 3.181 34% Juan Pedro Damiani 2.954 31% Guillermo Varela 1.420 15% Evaristo González 1.113 12% Mario Colla 737 8%

Elecciones en 2023: un mano a mano que Ruglio le ganó a Evaristo por menos de cinco puntos

En las últimas elecciones, del 18 de noviembre de 2023, no participaron ni Damiani ni Barrera, los expresidentes que se pusieron a un costado y Evaristo González peleó voto a voto hasta el final la presidencia con Ruglio.

Evaristo González Foto: Leonardo Carreño.

Ruglio venció por menos de cinco puntos.

Votó el 49% del padrón, 13.043 de 26.513 habilitados.

Estos fueron los resultados finales en 2023: