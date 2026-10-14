Elecciones en Peñarol, Freddy García sumó a Edgard Welker a su equipo y dijo: "Estoy listo para asumir la responsabilidad de ser presidente"

El empresario Freddy García lanzó este jueves su candidatura a la presidencia de Peñarol junto a su grupo de trabajo en el cual presentó como gran novedad a Edgard Welker, así como también estuvo presente José Herrera, a quien pretende encomendarle el área deportiva del club.

García presentó un programa con 17 medidas concretas que apuntan a revisar la gestión económica del club , además de profesionalizar la estructura deportiva y mejorar los beneficios para los socios .

El comité electoral de su lista 1414 lleva por lema "Por amor a Peñarol", mientras que su sublema es " Revisionismo económico".

García pretendía que su lema fuera "La mentira se termina" , pero la Comisión Electoral, fundándose en los Estatutos del club, rechazó el lema, generando García rápidamente otro que sí fue validado.

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La presencia de Welker fue toda una novedad. Vicepresidente de Peñarol durante el mandato de Juan Pedro Damiani, Welker también fue vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Javier Fornaro, José Pedro Malet y Edgard Welker

Además, es empresario, director de la empresa Dexary, canal de televisión por suscripción, que recientemente le ganó -en primera instancia- un juicio a Tenfield por US$ 700 mil.

El actual presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, con quien García es muy crítico, se ha declarado amigo personal de Francisco Casal, director de Tenfield, e hincha de esa empresa en materia de derechos de televisión.

Peñarol está en juicio con Tenfield para intentar cobrarle una importante cifra por el contrato suscripto para la explotación de los derechos comerciales del Estadio Campeón del Siglo.

García pretende confiarle a Welker el manejo de las relaciones institucionales del club.

José "Pepe" Herrera, campeón de la Copa Libertadores 1987 con Peñarol, exjugador de selección uruguaya, campeón de América en 1995, y luego representante de futbolistas -por largo tiempo vinculado con Casal, primero como representado y luego como uno de sus agentes- es a quien García le encomendará la estrategia deportiva del club.

El relator partidario y comunicador en el canal de Youtube Aurinegro World, también anunció que Fabián Coito será el responsable de formativas de Peñarol para el caso de que sea electo como presidente.

Coito fue vicecampeón mundial con la selección sub 17 en 2011 y campeón sudamericano sub 20, en 2017. También llegó a dirigir a la selección mayor en forma interina. Actualmente,

También forman parte del equipo el contador Juan Carlos Herrera Todeschini, en el área de economía y finanzas; el preparador físico Alejandro Valenzuela, para la preparación física; José Pedro Malet para el básquetbol, y Javier "Gitano" Fornaro y Rilo Márquez, para la seguridad institucional.

Álvaro Acosta, Rilo Márquez, Alejandro Valenzuela, José Herrera, Freddy García, Juan Carlos Herrera Todeschini, José Pedro Malet y Javier Fornaro

Al comenzar su discurso y antes de presentar sus propuestas, García recordó el tratamiento contra el cáncer que atravesó y cómo su pasión por Peñarol fue un sostén durante ese período. “Lo único que pensé durante todo el tratamiento fue que tenía que dejar algo en esta vida. Mi pasión es Peñarol, mi amor es Peñarol y lo que me sacó de esa zona oscura, de esos pequeños diablos que te pone la mente en esa situación, fue entretenerme con el Club Atlético Peñarol”, expresó.

En ese proceso, destacó el papel que tuvo su canal de YouTube, el que le permitió construir una comunidad, pero también le generó una responsabilidad. “El canal me dio visibilidad, pero también una responsabilidad”, señaló.

El candidato sostuvo que esta nueva etapa representa una transformación personal y profesional, que le permitirá poner al servicio del club la experiencia que adquirió en distintos ámbitos. “Hoy esa etapa tiene un final, pero un final hermoso, porque me transforma en un candidato. Van a ver una transformación del Freddy de Aurinegro World, el relator, el gritón, al Freddy que está detrás de la pantalla, que creó dos empresas, que estudió y que automatizó sistemas”, afirmó.

En esa línea, García reivindicó el aprendizaje adquirido a partir de su trayectoria y de las dificultades que debió superar. “La vida se trata de eso: fracaso, fracaso, fracaso, persistencia, perseverancia. Hoy les vengo a traer, de forma directa, todo lo que trabajé en la oscuridad, en las sombras, en un proyecto y un programa de gobierno que voy a presentar”, sostuvo y agregó que ahora busca dar un paso más: pasar de cuestionar las decisiones de la actual dirigencia a presentar un proyecto propio para el club.

“Yo cuestioné muchas decisiones de la actual dirección del club porque son la explicación de los resultados deportivos. Hoy estoy acá para dar el paso, pasar de solo cuestionar a presentar propuestas y asumir la responsabilidad de llevarlas adelante”, afirmó.

Durante la presentación, García puso énfasis en el revisionismo económico, uno de los pilares de su propuesta, y dijo que el objetivo es revisar la situación financiera del club, analizar cómo se utilizaron los recursos y evaluar las decisiones de inversión, sobre todo en relación a las contrataciones del mercado de pases.

En su discurso, García cuestionó la forma en que se administraron los recursos del club y planteó la necesidad de distinguir entre mantener las cuentas al día y realizar inversiones que se traduzcan en resultados deportivos. “Está bien que sanearon el club, pero una cosa es ser eficiente, que al final del mes pagues tus cuentas, y otra cosa es ser eficaz”, expresó.

El cuestionamiento al mercado de pases

En esa línea, puso como ejemplo el mercado de pases y el volumen de incorporaciones realizadas. Según los datos que mencionó durante el lanzamiento de su candidatura, llegaron 91 jugadores para disputar dos campeonatos, con un costo de US$ 4,9 millones en sueldos.

“¿Y si hubiéramos traído menos jugadores mejor pagos y peleábamos la copa?”, planteó. Para García, las decisiones deportivas deben evaluarse no solo por su costo, sino también por los resultados que generan dentro de la cancha.

Por otra parte, el programa propone establecer criterios técnicos claros para las incorporaciones y las salidas de futbolistas, con seguimiento, información y herramientas tecnológicas que permitan reducir la improvisación. “Cada incorporación y cada inversión tienen que tener un argumento deportivo que la explique”, sostuvo.

La revisión económica se complementará con un organigrama definido, responsabilidades claras y mayor transparencia en las contrataciones de personal y servicios profesionales. García también cuestionó que la difusión de balances a través de YouTube por parte del presidente Ruglio se concretó solo en dos ocasiones, según expresó.

Reducción del valor de la cuota social

Entre las propuestas económicas también se destacó una reducción del 36 % en el valor de la cuota social. La iniciativa, denominada Enfocados al Socio, apunta a aliviar el esfuerzo económico de los asociados y facilitar la llegada de nuevos integrantes, además de mejorar los servicios y ampliar el acceso a los beneficios del club.

Peñarol aumentó las cuotas a sus socios en enero de 2025, luego de comprar la ficha de Leonardo Fernández.

En su presentación, García puso el foco en el vínculo con los socios y en la necesidad de que la institución responda al esfuerzo que realizan para acompañar al equipo. “Yo sé de primera mano el esfuerzo que hace un socio por estar. El club tiene que acompañar y responder a ese esfuerzo”, manifestó.

Los cambios que propone para el área deportiva

Juan Carlos Herrera Todeschini, José Herrera y Alejandro Valenzuela

El fútbol fue presentado como el eje central de la propuesta, que planteó unificar los criterios de trabajo desde las divisiones juveniles hasta el primer equipo. El objetivo es que las decisiones deportivas respondan a una planificación común y que los refuerzos sean seleccionados a partir de un seguimiento técnico.

El candidato también propuso fortalecer las formativas mediante tres líneas de trabajo: captar talentos, desarrollarlos y generar oportunidades para que lleguen a Primera división.

En ese sentido, cuestionó la dependencia de las ventas de juveniles para financiar incorporaciones. “Es increíble que los únicos clase A que puede tener Peñarol sean los que salen de formativas y se siguen vendiendo para pagar esos 91 pases que trajeron”, afirmó.

El programa incluyó, además, el uso de datos y tecnología para evaluar futbolistas, la creación de un departamento de psicología deportiva, medidas de prevención y recuperación de lesiones y una unidad especializada en la preparación para competir en la Copa Libertadores.

Su plan para mejorar el Campeón del Siglo

Otra de las propuestas apuntó a transformar el Estadio Campeón del Siglo en un espacio de actividad durante toda la semana, con nuevos servicios y propuestas para los socios que permitan generar ingresos adicionales.

García también planteó mejoras en los estacionamientos, los accesos y las condiciones de seguridad, además de incorporar un ómnibus oficial para los planteles. Según explicó, existe un proyecto para resolver los problemas de circulación y las demoras que se producen antes y después de los partidos en los alrededores del estadio.

La propuesta de García incluye también un programa socioeducativo para acercar Peñarol a las escuelas, un sistema de asistencia para exjugadores en situación de vulnerabilidad y una estrategia de proyección internacional de la marca del club.

“Vamos a exigir resultados y vamos a rendir cuentas. Estamos dispuestos a convocar a quienes quieran ayudar al club y a escuchar al socio, sin ningún tipo de ego cuando nos cuestione”, señaló.

Y concluyó: “Lo digo como lo siento: acá no se viene a hacer plata, se viene a ganar. Para ganar hay que elegir bien, invertir bien y trabajar todos los días. Estoy listo para asumir la responsabilidad de ser presidente de Peñarol”.