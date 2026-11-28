En el marco del megaoperativo de seguridad montado por el Ministerio del Interior para la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata que se disputa este sábado en el Estadio Centenario, la Policía sumó un recurso tecnológico llamativo: Praxis, su moderno robot cuadrúpedo de vigilancia.

El dispositivo, conocido popularmente como "perro robot" e incorporado este mismo mes de noviembre tras ser desarrollado y operado localmente, formó parte de las tareas preventivas en los anillos de control del histórico escenario.

Su presencia en el evento deportivo se sumó a sus recientes actuaciones en despliegues de alta complejidad, como la visita del papa León XIV a Montevideo y la LVI Reunión de Ministros del Mercosur.

Durante la jornada futbolística, Praxis cumplió funciones clave de apoyo táctico y reconocimiento sin portar armamento ni sustituir al personal humano.

Cimbronazo total: Luis Suárez perdió la titularidad en Inter Miami, quedó eliminado de la MLS y tendrá un largo parate antes de volver a jugar

Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores de América: a qué hora juegan hoy y por dónde ver la decisión del torneo más importante de clubes de Sudamérica

Equipado con sensores, cámaras e inteligencia artificial, el robot recorrió sectores perimetrales y espacios de difícil acceso transmitiendo imágenes en tiempo real directamente a los centros de monitoreo policial.

Asimismo, esta plataforma móvil está diseñada para trabajar en binomio con los perros entrenados de la unidad K9, logrando una inspección preventiva doble en zonas cerradas o de alta concurrencia para minimizar la exposición tanto de los efectivos como de los perros policía.