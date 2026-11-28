Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado a las 17:00 en una nueva final de la Copa Libertadores , que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo. Uno de los uruguayos que dirá presente será Joaquín Piquerez, al que Conmebol adoptó como guía turístico para un video.

El lateral de la selección uruguaya, que ya se consagró campeón de la Libertadores con Palmeiras en el Centenario en 2021, fue el encargado de recomendar distintas actividades a los fanáticos del verdao en la previa a la final en un video publicado por la página brasileña oficial de la Copa Libertadores.

En primer lugar, Piquerez aclaró a los hinchas que estuvieron presentes en Lima en la final de 2025 –que Palmeiras perdió contra Flamengo– que "en relación al tránsito y las distancias, en Montevideo está todo mucho más cerca".

Luego, el uruguayo recomendó a los brasileños visitar las "churrascarias", como ellos conocen a las parrillas y pedir "las mollejas y los chinchulines" , ya que son dos achuras que en Brasil no son comunes de ver . Además, avisó que hay que "comerlas bien calientes y con bastante limón y sal".

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Por otra parte, también le dijo a los hinchas del verdao que deben "ir a la Rambla de Montevideo". "Pasear por ahí, aprovechar el sol, ir al Kibón donde está el letrero de Montevideo. Es muy bueno y muy bonito", agregó.

Una influencer brasileña le hizo caso al futbolista y, primero, fue a una parrilla a probar las achuras, con un claro gesto de aprobación. Cuando le preguntó al mozo de qué cuadro era, contestó: "Peñarol, siempre Peñarol".

Sin embargo, y aunque hay un vínculo entre el carbonero y Estudiantes, el trabajador fue claro cuando le consultaron sobre qué equipo quería que ganara este sábado: "Al de Brasil, siempre Brasil. Argentina, no mucho".

Luego la influencer fue a la Rambla de Pocitos, y mencionó que llegó a "las ramblas". Destacó que la gente "se ejercita bastante por aquí, y juega al fútbol".