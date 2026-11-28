Palmeiras y Estudiantes de La Plata , dos de los clubes más respetados de Sudamérica , disputan hoy sábado desde la hora 17 en Montevideo la final de la Copa Libertadores , en el Estadio Centenario , un duelo entre el equipo más constante de los últimos años y uno de los grandes referentes del continente.

El mítico estadio Centenario, santuario del fútbol mundial, será nuevamente escenario de la definición del principal torneo de clubes de la Conmebol , el último gran evento de su calendario en 2026.

Miles de aficionados brasileños y argentinos comenzaron a copar Montevideo desde el viernes para acompañar a sus equipos en la final, un duelo que evoca capítulos especialmente memorables en la historia de ambos clubes.

" Soy socio desde que nací. Estudiantes es una pasión, un sentimiento, y verlo en una final de Libertadores es el cielo mismo (...) Aquí estamos con la banda para dar la vuelta (olímpica)", dijo a la AFP Facundo Pereyra , un tornero de La Plata de 56 años que paseaba con varios amigos por la rambla montevideana.

Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores de América: a qué hora juegan hoy y por dónde ver la decisión del torneo más importante de clubes de Sudamérica

Así se acondicionó la cancha del Estadio Centenario para el recibimiento de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs Estudiantes de La Plata; mirá las fotos

Palmeiras conquistó en la capital uruguaya la Libertadores de 2021 ante Flamengo, la tercera de su palmarés. Estudiantes, en cambio, celebró en el Centenario la primera de sus cuatro coronas continentales al derrotar precisamente al Verdão en el desempate que resolvió la final de 1968.

"Montevideo nos trae grandes recuerdos a los palmeirenses", afirma emocionada a la AFP Daiane De Andrade, una cosmetóloga paulista de 27 años que asistió a la final de 2021. "Ahora queremos ser tetracampeones y Montevideo nos dará la Copa", afirmó sonriente.

Un favorito bajo presión: la historia reciente de Palmeiras

Palmeiras llega respaldado por una regularidad difícil de igualar en la competición. El equipo del portugués Abel Ferreira forma parte de una generación de clubes brasileños que ha conquistado las últimas siete Libertadores.

Con su clasificación a la final este año, el equipo brasileño alcanzó su octava definición en toda su historia y la cuarta final en las últimas siete ediciones del certamen. Desde 2020, el Verdao estuvo presente en las finales de 2020, 2021, 2025 y 2026, una muestra de la regularidad que consiguió sostener en la élite del fútbol sudamericano.

Festejo de Piquerez con el Flaco José Manuel López Foto: AFP

También desembarca con la plantilla más valiosa de Sudamérica. Ferreira dispone de un plantel valorado en unos 262 millones de dólares, una cifra que refuerza su condición de favorito.

Pero el presente del Verdão llega acompañado por una herida reciente: el pasado sábado vio escapar el Brasileirão en la recta final a manos de su archirrival Flamengo, por lo que la Libertadores le ofrece la posibilidad de transformar esa decepción en una nueva celebración continental.

La mística de Estudiantes de La Plata

Del otro lado aparece un equipo acostumbrado a desafiar pronósticos. Estudiantes alcanzó la final después de protagonizar uno de los golpes más resonantes del torneo al eliminar al Flamengo, el campeón defensor, en las semifinales.

La última vez que el Pincha disputó una definición de Libertadores fue en 2009, cuando conquistó su cuarta corona con "La Brujita" Juan Sebastián Verón, su actual presidente, como capitán.

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Estudiantes disputará su sexta final, una cifra que adquiere otra dimensión cuando se observa que necesitó recorrer prácticamente seis décadas para alcanzar esa cantidad de definiciones. Hasta el momento, disputó cinco finales y conquistó cuatro: 1968, 1969, 1970 y 2009. Su única derrota llegó en 1971, cuando cayó ante Nacional.

"¡Daría todo por estos colores!... ¡Daría todo por otra Copa Libertadores!", cantaban a viva voz cientos de pincharratas que se citaron en la playa de Pocitos, sobre el Río de la Plata, la noche del viernes para animar al equipo dirigido por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina.

"Acompañando al Pincha como siempre, y ahora con las nuevas generaciones", dijo a la AFP Carlos Villalba, un comerciante platense de 61 años mientras observaba a sus dos hijos adolescentes de 16 y 12 años.

La reciente obtención de la Supercopa Argentina ha reforzado la confianza del Pincha, un club acostumbrado a luchar y competir bajo presión, un rasgo distintivo que se ha transmitido de generación en generación a lo largo de su historia.

Una final de Copa Libertadores con audiencia global

La final, que contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se disputará en un Centenario colmado. La Conmebol informó que las 60.200 entradas puestas a la venta se agotaron.

La cita también marcará un hito para el torneo. Por primera vez desde su creación en 1960, la final contará con un espectáculo de entretiempo, una fórmula inspirada en los grandes eventos deportivos estadounidenses.

El encargado del show será el DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio.

La Conmebol destacó que la transmisión llegará a 194 países y estima un impacto económico cercano a los 70 millones de dólares para Uruguay.

El campeón de la Libertadores 2026 enfrentará en diciembre al Toluca de México en la segunda ronda de la Copa Intercontinental de la FIFA, disputará la Recopa Sudamericana ante Boca Juniors en 2027 y asegurará una plaza en el Mundial de Clubes de 2029.

FUENTE: AFP