Liverpool le ganó 4-2 en los penales a Racing tras igualar 2-2 en los 120 minutos este viernes a la noche por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Domingo Burgueño y de esa manera, clasificó directamente a la final de la misma ante Peñarol, que esperaba ya que había ganado previamente la Tabla Anual.

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Las dos finales de la Liga AUF Uruguaya se disputarán la semana que viene.

El jueves 3 de diciembre será la primera y el domingo 6 la definitiva.

Con una buena noticia, Peñarol retoma los entrenamientos este sábado, tras el libre del viernes, pensando en las finales de la Liga AUF Uruguaya

Racing 2 (2)-2 (4) Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya: los negriazules sufrieron toda la noche y ganaron en los penales por dos atajadas de Bernatene

¿Dónde se disputarán las finales de la Liga AUF Uruguaya?

La final del jueves se llevará a cabo en el Parque Viera ya que será local Liverpool sobre la hora 20.

Mientras tanto, la del domingo será en el Estadio Campeón del Siglo a las 19, tal como lo estableció el sorteo que se desarrolló el pasado lunes 23.