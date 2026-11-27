Liverpool le ganó 4-2 en los penales a Racing tras igualar 2-2 en los 120 minutos este viernes a la noche por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Domingo Burgueño y de esa manera, clasificó directamente a la final de la misma ante Peñarol, que esperaba ya que había ganado previamente la Tabla Anual.
Cuándo y dónde se juegan las finales de la Liga AUF Uruguaya entre Peñarol vs Liverpool
Con el triunfo de los negriazules sobre Racing de este viernes a la noche, quedó decretado el partido que definirá la temporada ante el conjunto carbonero que había ganado previamente la Tabla Anual