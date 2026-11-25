La preparación de Peñarol hacia la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026 avanza con una certeza que trasciende cualquier esquema táctico: la seguridad de su arco. Este miércoles por la mañana, el plantel aurinegro entrenó enfocado en las finales de la próxima semana, respaldado por una estadística contundente que tiene nombre y apellido: Washington Aguerre.
En las dos temporadas completas que el arquero defendió el arco mirasol -2024 y la actual 2026-, el equipo de Diego Aguirre logró cerrar la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo en el primero de los años, y de la Liga AUF Uruguaya en este último (ya que cambió su nombre en 2025) con la valla menos vencida.
La temporada de Washington Aguerre en Peñarol
Lejos de ser una coincidencia, el dato consolida a Washington Aguerre como el cimiento defensivo del equipo en los momentos de máxima exigencia, aportando solvencia, voz de mando y respuestas determinantes en cada presentación.
Con el boleto asegurado para la serie decisiva, Peñarol trabaja afinando detalles físicos y futbolísticos, a la espera de conocer a su último obstáculo del año.
El rival saldrá del cruce que disputarán este viernes Racing, campeón del Torneo Apertura, y Liverpool, ganador del Clausura, en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.
Mientras los de Sayago y los negriazules definen quién avanza a las finales, en Los Aromos reina la tranquilidad de contar con un arquero que ya demostró cómo sostener al equipo a lo largo de toda la temporada.
Con Aguerre como bandera desde el fondo, Peñarol ya palpita el desenlace del campeonato sabiendo que su arco está en las mejores manos.