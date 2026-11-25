La preparación de Peñarol hacia la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026 avanza con una certeza que trasciende cualquier esquema táctico: la seguridad de su arco. Este miércoles por la mañana, el plantel aurinegro entrenó enfocado en las finales de la próxima semana, respaldado por una estadística contundente que tiene nombre y apellido: Washington Aguerre.

En las dos temporadas completas que el arquero defendió el arco mirasol -2024 y la actual 2026-, el equipo de Diego Aguirre logró cerrar la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo en el primero de los años, y de la Liga AUF Uruguaya en este último (ya que cambió su nombre en 2025) con la valla menos vencida.

Lejos de ser una coincidencia, el dato consolida a Washington Aguerre como el cimiento defensivo del equipo en los momentos de máxima exigencia, aportando solvencia, voz de mando y respuestas determinantes en cada presentación.

Con el boleto asegurado para la serie decisiva, Peñarol trabaja afinando detalles físicos y futbolísticos, a la espera de conocer a su último obstáculo del año.

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El rival saldrá del cruce que disputarán este viernes Racing, campeón del Torneo Apertura, y Liverpool, ganador del Clausura, en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Mientras los de Sayago y los negriazules definen quién avanza a las finales, en Los Aromos reina la tranquilidad de contar con un arquero que ya demostró cómo sostener al equipo a lo largo de toda la temporada.

Con Aguerre como bandera desde el fondo, Peñarol ya palpita el desenlace del campeonato sabiendo que su arco está en las mejores manos.