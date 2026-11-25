El Ministerio del Interior destinará 1.930 policías al operativo de seguridad por la final de la Copa Libertadores , que disputarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario . El dispositivo contempla controles en los alrededores del estadio, accesos diferenciados y puntos de encuentro específicos para las dos hinchadas.

El director de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo , explicó que el operativo también contempla medidas para los hinchas que se trasladen por otros medios o se concentren en espacios públicos antes del partido.

"Tenemos un despliegue especial en todo lo que tiene que ver con las terminales de ómnibus , en todos los barrios de Montevideo", señaló en conferencia de prensa este miércoles, consignada por Telemundo (Canal 12).

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Clavijo adelantó que la secretaría de Estado mantendrá una reunión con las empresas de transporte público y los sindicatos para informarles sobre el dispositivo. El jerarca sostuvo que el trabajo apunta a que el encuentro se desarrolle "con todas las garantías y la seguridad que merece" y destacó la dimensión internacional del evento: " Es un evento mundial porque nos va a hacer ver en todo el mundo ".

El despliegue comenzó este miércoles, a las 08:00, con patrullajes preventivos. El viernes, a las 22:00, está prevista una inspección de seguridad, mientras que el operativo general comenzará a la medianoche del sábado. Las puertas del Centenario se abrirán a las 13:00.

La planificación incluye también restricciones para la circulación de vehículos en las inmediaciones del estadio y filtros de ingreso para ordenar el acceso de los espectadores. Las zonas de exclusión vehicular estarán cerca de las calles Santiago Gadea, Talcahuano, Cataluña y la avenida Dr. Américo Ricaldoni.

Dónde se concentrarán los hinchas de Estudiantes y Palmeiras

Las dos hinchadas tendrán puntos de encuentro diferentes antes de dirigirse al Estadio Centenario. Los simpatizantes de Estudiantes de La Plata deberán concentrarse en las Canteras del Parque Rodó, mientras que los de Palmeiras tendrán como punto de referencia el parque Franklin Delano Roosevelt.

El esquema divulgado por Interior también establece circuitos diferenciados para llegar al estadio. Los hinchas del equipo argentino ingresarán por el sector de las calles Cataluña y Navarro. Para los brasileños, el acceso previsto será por el sector de la avenida Dr. Américo Ricaldoni y avenida Centenario.

Además de separar los recorridos de ambas parcialidades, el dispositivo prevé filtros de seguridad antes de los ingresos y sectores de exclusión vehicular en las inmediaciones del Centenario.

Qué se puede ingresar al Estadio Centenario y qué objetos están prohibidos

El Ministerio del Interior también difundió una lista de los elementos que estarán permitidos y prohibidos durante el ingreso al estadio.

Se podrá ingresar con:

Carteras, mochilas, riñoneras y bolsos chicos.

Banderas de hasta 2 metros por 1,5 metros, sin mástil.

Elementos de animación autorizados previamente por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Estará prohibido ingresar con:

Fuegos artificiales y bengalas.

Elementos que produzcan humo.

Papel picado y serpentinas.

Radios que funcionen con pilas chicas.

Bebidas alcohólicas.

Botellas de plástico de hasta 600 ml.

Paraguas, con o sin puntas.

Objetos considerados peligrosos.

La final de la Libertadores y el movimiento turístico en Uruguay

La organización del operativo se da en un contexto de alta demanda turística por la llegada de miles de visitantes para el partido. Según un relevamiento de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), las reservas hoteleras en Montevideo estaban próximas al 100% de ocupación a cinco días de la final.

El sondeo realizado entre instituciones socias de la gremial empresarial también detectó una demanda elevada en otros departamentos. Los primeros reportes ubicaron las reservas entre 90% y 100% en algunas de las plazas relevadas de Colonia y de la franja costera, con movimiento en el corredor este de Canelones hasta Maldonado.

La Cámara estimó que alrededor de 50.000 personas podrían llegar a Uruguay por el evento. La actividad no se limita al alojamiento: los visitantes también generan demanda de servicios gastronómicos, transporte y compras en comercios locales.

Como referencia del impacto económico que puede tener una final de estas características, Camtur citó un estudio de la consultora Vixion que estimó en unos US$ 26 millones el valor agregado bruto que podría generar el evento en un escenario de 50.000 espectadores, de los cuales 40.000 serían personas no residentes.

La gremial consideró que la realización de este tipo de competencias representa una oportunidad para "atraer más competencias desestacionalizadas" y también "generar actividad para empresas turísticas de distintos destinos a lo largo de todo el año".