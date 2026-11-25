El Sunca , Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, realizará un paro parcial este jueves en las obras de Maldonado que están al este del puente de La Barra, como también en las obras del proyecto Cipriani y en las de Torres del Este , ambas en Punta del Este.

La medida sindical, que corre este jueves de 09:00 a 13:00 , también rige en todo el departamento para quienes producen y transportan el hormigón .

El secretario general del Sunca en Maldonado, Michel Pistone , contó que este paro es en solidaridad con una trabajadora que denunció acoso sexual y laboral en una obra ubicada en Manantiales . Según contó el dirigente sindical a El Observador, los trabajadores piden que la empresa respete el protocolo que rige para estos casos.

La mujer presentó una denuncia en una comisaría y ante el Ministerio de Trabajo por el caso. Pistone dijo que a la denunciante se la trasladó del sector de albañilería al de carpintería de la misma obra, donde sigue conviviendo con el denunciado .

"Lo que planteamos nosotros es que se respete lo que marca la Ley 18.561 en lo que tiene que ver con los espacios en común cuando hay una situación de estas características. Y dado que la empresa tiene otros centros de trabajo (planteamos) que al encargado que está siendo denunciado se lo traslade mientras la investigación avanza, para que la persona que hizo la denuncia no se sienta intimidada", dijo el secretario general del Sunca.

Según Pistone, la persona denunciada "sigue en su lugar de trabajo como si nada" y esto "tiene como consecuencia que la persona que hace la denuncia empiece a tener situaciones de ataque de pánico y depresión".

Entre los episodios del acoso denunciado, señaló "propuestas de salidas" y "comentarios fuera de lugar", aunque "no hubo ningún tipo de contacto físico".