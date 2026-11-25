Las primeras palabras del evento central de la noche fueron para las corbatas y el “dogmatismo” de Luis Lacalle Pou, presente en sala, por ellas. Mauricio Macri, expresidente de Argentina, asistió sin usar una e Iván Duque, exmandatario de Colombia, comentó que le preguntó a su colega uruguayo si correspondía usarla en la ocasión y que le hizo caso.

“A mí, apenas aterricé en Uruguay, me dijeron, no hagas lo que dice Lacalle”, bromeó Macri, despertando las risas del auditorio.

A ese intercambio lo siguió el recuerdo a otro integrante del club de expresidentes latinoamericanos, el chileno Sebastián Piñera, fallecido en 2024 en un accidente aéreo y traído a colación por Martín Aguirre, director de El País, consejero académico del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y moderador de la noche, por haber sido el primer invitado del think tank a un evento como el de la noche del martes.

Macri lo definió como un “único entre los únicos”, habló de su pasión por Chile y su vitalidad, y contó que podría haber estado en el mismo siniestro en el que murió Piñera. “La verdad que siento mucho su pérdida y, paradójicamente, yo tenía que estar en ese helicóptero. De milagro que Juliana (Awada, su exesposa) tenía que hacer unas fotos y postergamos cinco días, porque yo exactamente iba a hacer ese programa, ir con él a visitar a su amigo y volver en el helicóptero. Y me salvé, estoy acá por alguna razón”.

La charla llevó a su vida como expresidentes, al día después de dejar la primera magistratura de sus países. “De mi parte fue muy fácil la transición” —responde Duque— “Cuando me desperté al siguiente día, me di cuenta que el día anterior era comandante en jefe y al otro día la única que me obedecía en la casa era Alexa”.

“Aclarales que no es tu mujer”, le acotó Macri, rápido, por si algún presente no había entendido la referencia al asistente de voz virtual de Amazon. No iba a ser ni el primer ni el último chiste de la noche del exmandatario argentino.

Duque continuó hablando del fin de su gobierno citando nuevamente a Lacalle. “Luis fue a visitarme antes de que yo acabara mi periodo presidencial y me dijo una frase que me quedó resonando: ‘Cuando uno sale del poder, tiene que entender que hay una transición del poder a la autoridad’. Y si uno ha ejercido el poder con decencia, entrega y sentido ético, hace una transición a la autoridad de poder contribuir desde otros frentes”.

(De izq. a der.) Iván Duque, Mauricio Macri y Luis Lacalle Pou sentados en la “mesa de los presidentes” en la Cena Anual del CED. Foto: Gastón Britos / FocoUy

El colombiano dijo que en su tiempo como expresidente está dedicado a varias cosas, entre ellas, enfrentar lo que denominó como “emocracia”, el “gobierno de las emociones, por las emociones y para las emociones”, que entiende que hoy es lo que somete a la humanidad. “Y se necesita tener el coraje de señalar esas cosas sin tener miedo a perder popularidad. Esa es la transición a la autoridad”, expresó. Lacalle, Julio María Sanguinetti y el resto de la sala lo aplaudieron con efusividad.

Macri contó que a él le costó “muchísimo” dejar el poder y dijo que “fue muy duro por tanta agresión que había recibido”. Se dedicó a dar clases y a sus afectos, explicó, para agregar que su contador lo llamó y le dijo: “Ingeniero, 20 años de política, cuatro divorcios, vuelva a trabajar porque ya no queda más nada”.

“Así que me puse a trabajar de vuelta. Y todo eso me fue recomponiendo, porque te transforma. Es una transición que requiere un esfuerzo de introspección, de trabajo”, apuntó el argentino, que dijo que hay que entender que “el poder te lo da alguien, para una tarea específica y después lo vas a tener que devolver”.

“No es fácil, a mi me costó un trabajo, pero hoy estoy muy abocado al amor, me está yendo bien, estoy en un momento bueno”, comentó sonriendo.

A ambos expresidentes se les preguntó si el manejo del poder se siente. Duque respondió citando la figura de Marco Aurelio, por uno de los últimos libros que leyó, una biografía del emperador romano, figura del estoicismo y escritor de las Meditaciones. En la obra, recordó Duque, el gobernante de Roma habla de cómo ponerle límites al ejercicio del poder, al que define como “una droga”.

“Todos los cargos públicos son temporales y el poder tiene una finalidad de servicio; cuando uno entiende el poder para servir, uno entiende la autorregulación que debe tener”, afirmó quien gobernó Colombia entre 2018 y 2022. Macri también recordó a Marco Aurelio al citar con mucha paráfrasis aquello de “predicar con el ejemplo” y “conducir con la verdad”, claves para él cuanto más poder se tenga.

(De izq. a der.) Martín Aguirre, director de El País y moderador del evento; Mauricio Macri e Iván Duque. Foto: Gastón Britos / FocoUy

Del poder y sus bemoles se pasó a hablar de la región, su pasado y su presente. “A mi me gustan cosas del devenir histórico de América Latina”, comenzó diciendo Duque, recordando que hace 60 años el continente estaba sumido en dictaduras. “Cuando se aceleró el proceso democrático, el diálogo sobre la aspiración regional permitía una convivencia a pesar de las diferencias ideológicas”, rememoró Duque, que afirmó que eso se cortó cuando se incubaron “sistemas de política de identidad”.

“La política de la identidad es muy peligrosa, la más peligrosa, porque te define un patrón identitario y todo aquel que piense distinto es mi enemigo. Y no nos dimos cuenta cuando (Hugo) Chávez, Evo (Morales), (Rafael) Correa, Lula, empezaron a estimular eso desde el Foro de San Pablo. Creímos que eso era flor de un día, transitorio, y no lo fue. Fracturó la posibilidad de un dialogo real en América Latina porque empezaron a tolerar dictaduras”, dijo el colombiano.

Para Duque, ese cambio trajo una reacción contraria igualmente radical, con la misma visión de enemistad sobre el adversario político. “Entonces, América Latina está capturada en gran parte en un diálogo de sordos, donde por política de identidad no somos capaces de tener una agenda latinoamericana. Y es triste, porque mientras estamos discutiendo izquierda o derecha, el mundo está avanzando”, sentenció el exmandatario y figura del uribista Centro Democrático.

El colombiano invitó a los espectadores a proteger la “civilidad democrática del Uruguay”, por la que dijo admirar al país, porque “se está perdiendo en la región”.

Macri refrendó las palabras de su interlocutor con un “amén” y habló de que estamos “cooptados por la revolución de las expectativas”. Expuso su tesis entre el vínculo entre la tecnología, el desarrollo de la sociedad, la sobreinformación desenfrenada, la confusión entre derecho y aspiración, y la respuesta complaciente del populismo, al que llamó “la exportación más exitosa de los argentinos”, gracias a “Evita y Perón”.

“Este tipo de dirigentes, del Foro de San Pablo, lo han captado mucho mejor. Es un grupo que se ha originado en la convicción de que ellos tienen derecho a delinquir, de apropiarse del Estado en beneficio propio, bajo la bandera de que ellos van a ser los que reivindiquen a aquellos aplastados por el sistema”, aseveró el expresidente y líder del PRO, próximo al cierre de la noche.

Duque respaldó los postulados de Macri, apuntando nuevamente al mencionado Foro y preguntando, retóricamente: “¿Quién ha dicho que los anhelos son derechos?”.

(De izq. a der.) Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED; Iván Duque, expresidente de Colombia; Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay y senior fellow del CED; Mauricio Macri, expresidente de Argentina; y Hernán Bonilla, presidente fundador del CED. Foto: Gastón Britos / FocoUy

Los 10 años del CED

Con el “diálogo presidencial” entre Macri y Duque en su Cena Anual, el CED celebró los diez años de existencia del think tank, organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y análisis de los asuntos políticos y económicos del Uruguay, con el objetivo de que llegue a ser “el primer país desarrollado de América Latina”.

“Estamos orgullosos del camino recorrido, pero podemos mucho más. Uruguay necesita un think tank que defienda las ideas de la libertad, aún con mucha más potencia, más capacidad de generar propuestas e incidir en el debate público. Vamos a seguir trabajando fuertemente para lograrlo, porque estamos convencidos de que Uruguay necesita un impulso liberal para alcanzar el país que soñamos, con menos impuestos, menos regulaciones, más apertura, mayor inversión, más trabajo y mejor calidad de vida para todos los uruguayos”, expresó Hernán Bonilla, presidente fundador del CED, al dar la bienvenida al inicio de la noche.

Bonilla repasó la historia del grupo y expresó su orgullo por las investigaciones realizadas, las propuestas de políticas públicas hechas y los expositores que han pasado por sus actividades. “Como Mario Vargas Llosa, Antonio Escohotado, Deidre McCloskey, Marcos Galperín, o los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, José María Aznar o Felipe Calderón, entre otros, además de los expresidentes de nuestro país”, dijo Bonilla, que añadió, en referencia a Alberto Núñez Feijóo: “Quizá también tuvimos a algún futuro presidente, vamos a estar mirando atentamente las noticias que vengan de España este domingo”.

Por su parte el director ejecutivo del CED, Agustín Iturralde definió a su organización y sus cometidos con una frase: “Las ideas necesitan estar listas antes de ser utilizadas”.

“Lo que determina el rumbo en general no es obvio mientras está pasando y para eso existe un think tank, un centro de estudios, porque muchas de las ideas que planteamos en 2016, hoy están en el centro de la agenda”, expresó el economista, que invitó a pensar cuáles son las ideas hoy que vamos a recordar en 2036.