Entre la lluvia de elogios a Federico Valverde por su gran actuación en el triunfo de Real Madrid por 3-1 ante PSV, con un nuevo gol del uruguayo , este martes por la Liga de Campeones, hubo uno que llamó la atención y dividió opiniones.

“Valverde, de 4, es mejor que Cafú”, fue lo que dijo el exfutbolista argentino Claudio “Turco” Hussain , hoy panelista de DSports.

El exjugador de Vélez Sarsfield y River Plate, con pasajes en la selección argentina, destacó al uruguayo por encima del histórico lateral de Brasil que fue campeón del mundo en dos ocasiones con su selección, entre otros tantos títulos con la canarinha y clubes.

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Hussain se refirió a la posición en la que Valverde suele ser utilizado por José Mourinho en Real Madrid, tal como lo hizo este martes ante PSV, puesto en el que el uruguayo dijo que se "divierte".

"Yo voy a decir algo y estoy casi convencido, obviamente le falta el campeonato del mundo: Valverde, de 4, es mejor que Cafú", dijo el argentino. "No estoy diciendo Cafú es malo, Valverde, para mí, es más. Un tipo que juega de lateral como juega y tiene el gol que tiene... Cafú no tenía el gol, la pegada tampoco, no tenía juego aéreo" agregó.

"Cafú tuvo suerte de nacer en Brasil y de jugar en equipazos y con jugadorazos. Este (Valverde) juega solo", argumentó Hussain.

Comentarios divididos

La opinión del argentino tuvo varias críticas en las redes sociales, donde consideraron que ambos jugadores no se pueden comparar y que su comentario fue exagerado, aunque algunos estuvieron de acuerdo con el exjugador.

“Cafú fue probablemente el mejor 4 de la historia”, señaló un usuario de Instagram.

“La diferencia es que Cafú jugaba bien en sus equipos y en su selección, Valverde es halcón en Madrid y lorito en Uruguay”, dijo otro.

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“Los que dicen no, no saben nada de fútbol. Cafú creció rodeado en su selección de jugadores top, que fueron mejores jugadores del mundo. En comparación con Fede es que en Uruguay es muy difícil en esta época salir campeón del mundo así. No comparen, solo vean las épocas en las que jugaron”, fue otra opinión.

Otro consideró que Hussain “exageró” y otro escribió: “Nooo tampoco jajaja Valverde es bueno, buenísimo en cualquier posición juega bien y da la vida por el Madrid, pero Cafú fue un fuera de serie en su posición”.

"Estoy de acuerdo tiene más gol y es más veloz. Cafú excelente muy bueno pero algo sobrevalorado", dijo otro en X