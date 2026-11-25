Nacional prepara su partido ante Montevideo City Torque por la semifinal de la Copa AUF Uruguay que se jugará este jueves a las 21:30 en Durazno , en el Estadio Silvestre Octavo Landoni de esa ciudad.

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Afuera de las finales por la Liga AUF Uruguaya, de la que fue campeón el año pasado, los tricolores enfrentarán a los ciudadanos en partido único que tendrá penales en caso de igualdad en los 90 minutos.

Los albos deben ganar para llegar a la final, que será ante el vencedor de Juventud vs Danubio, la otra semi que se juega el próximo lunes, y en caso de ser campeones clasificarán a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 4.

Esa es la única vía que le queda a Nacional para llegar al principal torneo de clubes de Conmebol , en el que, de clasificar, deberá sortear tres fases previas para llegar a la fase de grupos.

Nacional vs Montevideo City Torque: día, hora, cancha y dónde ver la semifinal de la Copa AUF Uruguay

El pedido que el ministro del Interior le recordó a Peñarol y Nacional en el marco de la final de Copa Libertadores por vínculos de sus hinchas con los de Estudiantes y Palmeiras

Daniel Carreño Foto: Dante Fernández/Focouy

En caso de no jugar la Libertadores, en la que tienen un récord vigente de 30 participaciones consecutivas, los tricolores tienen asegurada su presencia en la Copa Sudamericana.

Si Nacional no le gana a Torque, cerrará su temporada 2026, en la que no ha logrado títulos y fue una de las peores de su historia en materia de puntos registrados.

Viaje a Flores y luego a Durazno

El plantel de Daniel Carreño entrenará este miércoles a las 16:00 en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, en su última práctica previa a la semifinal.

Luego del movimiento, el DT definirá la lista de viajeros y la delegación de Nacional partirá rumbo a Flores, donde pasarán la noche y concentrarán este jueves con la activación, almuerzo y merienda.

El Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno el pasado 15 de febrero Liga de Durazno

Sobre las 19:20 saldrán del hotel directamente rumbo al Landoni, en un trayecto de unos 40 kilómetros.

El probable equipo de Nacional ante Torque

Daniel Carreño definirá este miércoles el equipo para el partido ante el cuadro de Marcelo Méndez.

La alienación podría tener el regreso de Nicolás “Ojito” Rodríguez en el carril izquierdo, además de la vuelta de Sebastián Coates en la zaga.

Nicolás Rodríguez jugó como carrilero por izquierda FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

El probable equipo de Nacional sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Luciano González, Maximiliano Gómez y Tiziano Correa.