La localidad de Utqiagvik , ubicada en el extremo norte de Alaska , inició una etapa de 65 días consecutivos sin ver salir el Sol , un fenómeno natural que se repite cada invierno debido a la inclinación del eje terrestre y a su ubicación dentro del círculo polar ártico.

La noche polar comenzó el 19 de noviembre y se extenderá hasta el 22 de enero de 2027. El primer amanecer del año está previsto para el sábado 23 de enero. Durante ese intervalo, el Sol permanecerá por debajo del horizonte incluso durante las horas centrales del día.

La explicación se encuentra en la inclinación del eje terrestre, que es de aproximadamente 23,5 grados. Durante el recorrido anual de la Tierra alrededor del Sol , el hemisferio norte queda inclinado en dirección opuesta a la estrella durante el invierno, lo que reduce progresivamente las horas de luz en las regiones cercanas al Polo Norte .

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Utqiagvik está emplazada a unos 320 kilómetros al norte del círculo polar ártico, cerca del punto donde se encuentran los mares de Chukchi y Beaufort . Debido a esa ubicación, durante una parte del invierno el recorrido aparente del Sol queda completamente por debajo del horizonte, incluso cuando alcanza su punto más alto en el cielo.

Este fenómeno recibe el nombre de noche polar y no es exclusivo de Alaska: se registra en otras regiones del Ártico, como el norte de Noruega, Rusia y Canadá.

La duración depende de la latitud: cuanto más cerca se encuentra una localidad del Polo Norte, más prolongado es el período sin amaneceres.

La ausencia del Sol no significa oscuridad absoluta. Durante el mediodía se produce un período de crepúsculo civil, en el que la luz solar se dispersa en la atmósfera y permite distinguir parcialmente el paisaje. El 21 de diciembre, cuando se produce el solsticio de invierno, Utqiagvik tendrá cerca de tres horas de esta iluminación tenue.