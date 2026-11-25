El inglés Raheem Sterling , exinternacional con Inglaterra y excompañero de Luis Suárez en Liverpool, ha sido condenado a un año de prisión suspendida por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso y a dos meses adicionales, también suspendidos, por no haber podido dar una muestra de espirometría.

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La pena está suspendida 18 meses, por lo que no entrará en prisión si no reincide .

Además, tendrá que hacer 100 horas de trabajo comunitario y se le retirará el carnet de conducir durante un período de dos años.

Sterling, de 31 años , se encuentran sin equipo desde que pasara seis meses en Feyenoord de Holanda la temporada pasada.

Raheem Sterling fue convocado para ser parte de la selección inglesa.

Tras viajar por el robo a su mansión, Sterling regresa a la selección inglesa para estar ante Francia

Sterling no se olvida del sacrificio de Suárez

El jugador tuvo un accidente en su Lamborghini el pasado 28 de mayo y, según lo declarado en los juzgados de Basingstoke, fue detenido y arrestado después de que varios testigos alertaran a la policía preocupados por su estado al volante.

Reheem Sterling Paul Ellis / Pool / AFP

Sterling, que admitió tener un problema con el óxido nitroso, fue encontrado en el asiento del pasajero con varias mini garrafas de esta droga, así como un globo para poder inhalarlo.

Bombas y globos para el consumo de óxido nitroso, el llamado gas de la risa

La posesión de esta sustancia, conocida como 'gas de la risa', está penada en Inglaterra desde 2023.

Suárez y Sterling, las figuras de Liverpool

El futbolista se declaró culpable del cargo de conducción peligrosa, del de posesión de drogas y de uno adicional por no haber podido dar una muestra de su aliento.

Con base en EFE