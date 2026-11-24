Real Madrid goleó 5-1 de atrás este martes a PSV Eindhoven por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League jugando como local en el Estadio Santiago Bernabéu y Federico Valverde nuevamente fue una de las figuras del equipo, no solo por su despliegue, sino también por haber convertido un golazo. Así, por primera vez en su carrera anotó tantos en dos partidos seguidos por este torneo, ya que venía de convertir el de la victoria ante AEK Atenas.

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El capitán de los merengues jugó una vez más como lateral derecho, aunque su desempeño se vio mucho de mitad de cancha hacia adelante.

PSV Eindhoven se puso en ventaja con un gol de Purisic de penal luego de un llamado del VAR, en la primera parte.

Para el segundo tiempo, el técnico José Mourinho apeló a tres cambios para mejorar el pobre nivel que había mostrado su equipo en la primera mitad.

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Allí entró entre otros Jude Bellingham que dotó de mayor peso específico a Real Madrid en ofensiva.

Ya de entrada, Federico Valverde desbordó y su centro al segundo palo fue acariciado por Kylian Mbappé, pero no llegó a darle con todo para la igualdad.

Pero segundos después, a los 49', llegó una gran jugada colectiva para que el uruguayo facturara y convirtiera el transitorio 1-1 para los merengues.

Y a los 59' llegó una verdadera obra de arte a cargo de Jude Bellingham para el 2-1 de Real Madrid.

Tan solo 4', Mbappé convirtió el tercero para abrir más el tanteador y llevar tranquilidad a los hinchas. El cuarto también llegó a cargo del francés a poco del final.

Vinícius Jr. cerró la goleada en la hora, luego de un segundo tiempo imperial de los dirigidos por José Mourinho.