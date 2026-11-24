El posible cambio reglamentario que evalúa la Saudi Pro League para ampliar nuevamente el límite de futbolistas extranjeros por plantel representa una noticia alentadora para el futuro de Darwin Núñez en Arabia Saudita. Lejos de complicar su panorama, una flexibilización de esta normativa atacaría de raíz el principal obstáculo deportivo que enfrentó el delantero uruguayo desde su arribo al fútbol de Medio Oriente.

Cabe recordar que, tras el fichaje de Karim Benzema en enero, su exequipo, Al-Hilal se vio obligado a liberar una plaza de extranjero en su lista de inscritos y el sacrificado fue justamente el atacante artiguense.

Aquella restricción mantuvo a Darwin Núñez seis meses sin poder competir oficialmente en el certamen local, una etapa que el propio futbolista definió recientemente como muy dura tanto para él como para su familia, y que derivó en su posterior salida a préstamo al Al-Diriyah.

De concretarse la ampliación de cupos, el escenario cambiaría por completo a su favor.

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En primer lugar, allanaría el camino para un eventual regreso al Al-Hilal -club dueño de su ficha hasta junio de 2028, ya que su cesión actual no incluye opción de compra-, permitiéndole ser reinscrito sin necesidad de desplazar a otras figuras del plantel.

Además, abriría más mercado dentro de la propia liga para que otros clubes puedan absorber su contrato sin limitaciones reglamentarias, garantizándole continuidad en un torneo donde ya recuperó su mejor versión goleadora.