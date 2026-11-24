Dos uruguayos fueron condenados en Argentina a tres años y medio de prisión por su participación en el intento de robo a una sucursal del Banco Macro de San Isidro , mediante un túnel subterráneo de 150 metros. Los condenados son Alan Lorenzo y César Cazenave, quienes tuvieron a su cargo tareas vinculadas a la excavación y construcción del pasadizo.

La información sobre la sentencia fue publicada en primera instancia por el diario argentino La Nación, que consignó que ambos fueron condenados por robo agravado en grado de tentativa . La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado: la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, homologó el acuerdo entre la fiscalía, las defensas y las partes perjudicadas, el Banco Macro y la Municipalidad de San Isidro.

Según informó el medio argentino, la Justicia tuvo por probado que los dos uruguayos participaron de la maniobra entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 , junto a otros integrantes de la organización. Entre ellos estaban Alejandro Rosendo y los uruguayos Carlos Cazenave, hermano de César, y Nicolás Carpani, que ya habían sido condenados en julio.

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"[Los mencionados] ejecutaron un plan criminal con la finalidad de violentar las medidas de seguridad del banco situado en Chacabuco 444 de San Isidro e ingresar mediante la fabricación de un túnel subterráneo al sector de cajas de seguridad del mismo y así apoderarse de bienes muebles ajenos allí contenidos en las mismas, tales como dinero en efectivo en moneda extranjera y nacional; joyas; alhajas; artículos de arte y objetos de valor", explicó la jueza en la sentencia citada por La Nación.

Un túnel de 150 metros y una investigación que llegó hasta Uruguay

El intento de robo había sido frustrado en agosto de 2024, cuando un fierro metálico que sobresalía del pavimento permitió descubrir la excavación. El túnel tenía unos 150 metros de extensión y, por un error en los cálculos de la banda, la construcción terminó llegando hasta la superficie de una calle en lugar de desembocar dentro del banco.

En una nota de setiembre de 2024, El Observador había reconstruido cómo se identificó y detuvo a los uruguayos involucrados. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso consultadas en ese momento, la organización tenía al menos diez integrantes de nacionalidades argentina, uruguaya y paraguaya, y no se descartaba que hubiera más ciudadanos uruguayos involucrados.

La investigación de la Fiscalía de San Isidro había incluido el análisis de huellas encontradas en el túnel, registros de cámaras públicas y privadas, comunicaciones telefónicas y movimientos de los sospechosos entre Uruguay y Argentina.

Las primeras detenciones de uruguayos se concretaron en agosto de 2024. El 16 de ese mes fue capturado Lorenzo, identificado en aquel momento como líder de La Banda del Parque, la barra brava de Nacional. Tres días después fue detenido Carpani, mientras que Cazenave fue capturado en un operativo de Interpol en una vivienda de San Luis (y extraditado a Argentina).

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Según había informado El Observador en su momento, los uruguayos se habían encargado principalmente de la logística necesaria para construir el túnel, aunque las fuentes del caso distinguían ese papel de la planificación general del robo.

La excavación, por su parte, había requerido una preparación prolongada. La banda alquiló dos propiedades próximas al banco: primero, un local para observar los movimientos de la sucursal y, después, un galpón donde instaló un supuesto comercio de placas antihumedad que funcionaba como cobertura para los trabajos.

En ese lugar, la Policía Bonaerense encontró planos de la zona y de la propia sucursal bancaria, con referencias a la ubicación de sensores y alarmas, además de documentación con indicaciones para evitar ser detectados.

Podrían regresar a Uruguay antes de cumplir toda la pena

En cuanto a la situación de los dos condenados, La Nación informó que la jueza dispuso iniciar un procedimiento "de extrañamiento", debido a que ambos son ciudadanos extranjeros.

La medida permitiría que sean expulsados de Argentina y trasladados a Uruguay una vez que hayan cumplido la mitad de la condena, siempre que no tengan otras causas judiciales pendientes. Por lo tanto, podrían regresar al país antes de completar los tres años y medio de prisión, aunque la posibilidad depende del cumplimiento de esas condiciones.