El Antel Arena prevé cerrar 2026 con un resultado operativo 30% superior al del año pasado y generar ingresos netos por aproximadamente US$ 2 millones para Antel. Los resultados fueron presentados este martes —donde se contó con la participación del presidente Yamandú Orsi — y tuvo como contrapunto los cuestionamientos de la directora de Antel por la oposición, Laura Raffo .

Las autoridades de la empresa atribuyeron la mejora a un "crecimiento comercial", la reducción de "gastos de gerenciamiento" y el cambio en el "modelo de gestión" del recinto, que desde este año está a cargo de ITC, una subsidiaria. En el comunicado oficial, la empresa aseguró que "es un año histórico para Antel Arena" . Según la información presentada por la empresa, el nuevo esquema permitió reducir US$ 800.000 los gastos de gerenciamiento .

Este superávit de US$ 2 millones ya había sido anunciado por Antel a fines de octubre : el desempeño se explicaba por un cambio en la forma de administrar que incluyó, entre otras cosas, una reducción de costos de administración, iluminación y sonido superior al 50% , había explicado en su momento el presidente de Antel, Alejandro Paz.

En la misma línea, el gerente del Antel Arena, Nicolás Fervenza , defendió la gestión y aseguró que, si se incorporan otros gastos asociados al edificio, también deben considerarse ingresos que no están incluidos en el resultado operativo, como las comisiones de Tickantel y los derechos de denominación comercial (naming rights).

"Si uno toma los gastos que son laterales al plan operativo, también tiene que tomar otros ingresos, como la parte de la comisión de la tiquetera que le toca a Antel o el naming right, que es un derecho que se paga fortunas en todos los arenas del mundo y que en este caso el plan operativo no se están tomando en cuenta. Entonces, sí, por supuesto: se tiene que tomar las inversiones adicionales para mantenimiento de un edificio que tecnológicamente es de punta, pero también hay que tomar otros conceptos. Si uno hace esa suma, sigue dando positivo, sin lugar a duda", dijo Fervenza en una entrevista con el periodista Leonardo Sarro.

Raffo reclamó que se incorporen todos los gastos: "Pedimos que se muestre la cuenta completa"

En una serie de publicaciones en redes sociales, Raffo señaló que el resultado operativo presentado por las autoridades no muestran "la cuenta completa" del Antel Arena. La directora mencionó entre los costos que deberían contemplarse los "salarios" de los funcionarios de Antel que trabajan para el Arena, "los gastos adicionales de mantenimiento" y de reparación y "las depreciaciones del edificio y sus instalaciones".

Para respaldar su planteo, recordó un informe que recibió durante 2025; según indicó, aquel documento mostraba que el resultado tenía "una diferencia enorme" cuando se tomaban en cuenta estos otros conceptos.

"El informe que me entregaron en 2025, como directora de oposición de Antel, mostraba todos estos costos. Así, se pasaba de US$ 740 mil de ganancia a US$ 4,7 millones de pérdida", escribió vía X.

El informe que me entregaron en 2025, como directora de oposición de Antel, mostraba todos estos costos. Así, se pasaba de US$ 740 mil de ganancia a US$ 4,7 millones de pérdida. Una diferencia enorme.



3/6 — Laura Raffo (@lauraraffo) November 24, 2026

Raffo aseguró que solicitó en tres oportunidades que el Directorio calculara los resultados de 2026 con la misma metodología, pero afirmó que todavía no recibió esa información: "No pedimos cambiar la cuenta. Pedimos que se muestre la cuenta completa", sostuvo.

Consultado sobre esos cuestionamientos, el presidente de Antel atribuyó la mejora de los números a una combinación de factores: "más cantidad de espectáculos", un "mayor nivel [de] artistas internacionales" y un "cuidado" de "costos y gastos".

"Por un lado, más cantidad de espectáculos y espectáculos de mayor nivel, más artistas internacionales. A su vez, tuvimos un cuidado de todos los costos y gastos de Antel, que los hemos reducido. Y, por otro lado, el cambio de gerenciador, que ahora lo hacemos con nuestra subsidiaria ITC, también nos representó un ahorro importante", explicó.

El cuestionamiento de Raffo sobre los costos del Arena también estuvo acompañado por una advertencia sobre el rumbo de la empresa estatal. La directora sostuvo que Antel enfrenta un escenario de competencia "cada vez más exigente" en el sector de las telecomunicaciones, por la aparición de "nuevas marcas de telefonía móvil", el ingreso de "cableoperadores" al mercado de fibra óptica y "tecnologías satelitales", como Starlink.

En ese contexto, planteó que la prioridad de la empresa debe estar en el desarrollo de las telecomunicaciones y en la expansión de nuevas tecnologías: "Antel no puede perder el foco. Su prioridad debe ser conectar a los uruguayos, llevar las tecnologías del futuro a todo el país e impulsar la inteligencia artificial para mejorar la educación, la salud y la competitividad", escribió. Y agregó: "Administrar espectáculos no puede distraerla de su verdadera misión".

Desde la gerencia de Antel, en cambio, se defendió el aporte del complejo tanto por su resultado económico como por su "efecto derrame": la empresa considera que el Arena funciona como una plataforma de posicionamiento de marca y que su actividad genera movimiento en otros sectores, como la gastronomía, el transporte, la hotelería y el comercio de la zona.

En su comunicado, Antel estimó que la actividad del complejo genera unos US$ 20 millones anuales para el sector, entre producciones, impuestos y otros rubros vinculados a los espectáculos.

500.000 visitantes en 2026 y "30 conciertos programados" para 2027

Las cifras difundidas por Antel indican que el complejo espera cerrar el 2026 con 500.000 visitantes y 360.000 entradas vendidas; un 10% más que en 2025.

En el área deportiva, el recinto comenzó a funcionar como sede de referencia de la selección uruguaya de básquetbol y también recibió el campeonato de combate Bare Knuckle Fighting Championship.

Para 2027, el recinto ya tiene "30 conciertos programados" y "50.000 entradas vendidas", según informó el gerente del Antel Arena. Entre las propuestas previstas está una actividad de tenis bajo techo que se organiza junto con Pablo Cuevas y una presentación de la Comedia Nacional por sus 80 años.

Fervenza adelantó, además, que trabajan en otras propuestas que todavía no están confirmadas. Una de ellas, según dijo, estará dirigida al "público roquero".

El gerente del Antel Arena destacó el crecimiento de los artistas uruguayos

Más allá de los números, Fervenza defendió que Antel mantenga la administración del recinto a través de su subsidiaria ITC, en lugar de dejarla en manos de terceros. Para el gerente, el cambio permitió estrechar el "vínculo con promotores y actores clave.

"Con esta presentación esperamos haber dejado claro que fue un acierto el hecho de la gestión local. Si bien entiendo que en el Antel Arena no hicimos tabula rasa, sino que el Antel Arena desde la salida de la pandemia venía creciendo... Lo que sí hicimos fue hacer una gestión más cercana, más local; y eso potencia el negocio y, sobre todo, potencia la escena nacional, que eso es fundamental", señaló el gerente del Antel Arena.

Uno de los datos que destacó fue la participación de músicos uruguayos: durante 2026 se presentaron 15 artistas nacionales, tres veces más que en 2025. Entre ellos mencionó a Milongas Extremas, Zeballos y Luana.

La posibilidad de que músicos locales lleguen a un escenario de esas dimensiones tiene, según Fervenza, un efecto que va más allá de la convocatoria de público y es "una herramienta increíble" para los artistas. También les permite "tener la foto" para proyectar sus carreras fuera del país.

"Un caso de éxito para un artista uruguayo en un Arena es una herramienta fundamental para su plan de exportación de la música. Tener una foto en un evento de calidad internacional para un artista uruguayo es una herramienta increíble. Por supuesto, si vos hacés las cosas bien, el negocio viene atrás", afirmó.

Fervenza también destacó el desempeño de La Trampa, que agotó tres funciones y puso una cuarta a la venta. Sobre esto, dijo: "Lo que está pasando con La Trampa, por ejemplo, que tiene el récord absoluto de venta de entradas de un artista uruguayo en un venue uruguayo, eso no había pasado. Creo que hay mucho más para crecer. Nos tenemos que remangar el doble para el año que viene, pero sí, de alguna forma dejamos claro que Antel tomó una muy buena decisión en tomar el toro por las astas".