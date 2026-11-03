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La Trampa confirmó un cuarto y último Antel Arena para su regreso en 2027: los detalles

La Trampa volverá a los escenarios en mayo de 2027, y este martes anunció un cuarto show en el Antel Arena

3 de noviembre de 2026 13:05 hs
La Trampa

La Trampa

El regreso a los escenarios de La Trampa será uno de los grandes eventos del calendario musical uruguayo del 2027. La banda confirmó su reunión luego de una pausa de ocho años en los últimos días de octubre, y desde entonces se ha dedicado a agotar una función tras otra en el Antel Arena.

Este martes, la banda confirmó una cuarta y última fecha en ese recinto para su regreso, bautizado como Canciones al viento. "Agradecidos y sorprendidos. Así estamos. Superaron nuestras mejores expectativas con una respuesta de carácter épico agotando 3 Antel Arena en 7 días", publicaron en sus redes sociales.

"Sabemos que muchísimos de ustedes han hecho un esfuerzo enorme para comprar las entradas y nosotros no tenemos más que palabras de gratitud. También sabemos que muchísimos otros seguidores no han logrado hacerse de los tickets por diversos motivos. Es por esto que decidimos agregar una cuarta y última fecha para que nadie quede afuera", agregaron.

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Las entradas para esta nueva presentación ya están a la venta a través de Tickantel y la web del Antel Arena.

Precios por sector:

Campo - $ 2300
Tribuna nivel 1 lateral - $ 3300
Tribuna nivel 1 frontal - $3600 y $ 3850 (según el sector)
Tribuna nivel 3 lateral - $ 1600
Tribuna nivel 3 frontal - $ 1850

El grupo tiene como integrantes confirmados para esta vuelta al cantante Alejandro Spuntone, al guitarrista Garo Arakelian, y al baterista Irvin Carballo.

La Trampa se formó en 1990 y tuvo un gradual crecimiento en la escena rockera uruguaya hasta dar su salto a la masividad definitiva con el boom del género en los años 2000, gracias a discos que se convirtieron en clásicos como Caída libre y Laberinto.

La banda anunció su separación en 2010, pero en 2017 tuvo un primer regreso en el que dieron cinco shows en el Teatro de Verano, además de lanzar un compilado de sus clásicos y editar dos canciones nuevas. El grupo se mantuvo activo durante un año, hasta que en 2018 anunciaron que el proyecto volvía a disolverse.

En los últimos meses, un nuevo acercamiento entre Arakelian y Spuntone empezó a alimentar los rumores de una posible vuelta de la banda. Aunque hasta hace algunos meses esa posibilidad no estaba sobre la mesa, la banda finalmente dio ese paso, que se concretará del todo en siete meses.

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