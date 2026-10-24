Vuelve La Trampa: la banda confirmó su regreso y anunció un show en el Antel Arena para mayo de 2027

Luego de una semana de expectativa, con una campaña en redes sociales y la proyección de su logo en distintos puntos de Montevideo, La Trampa oficializó este viernes su regreso a los escenarios luego de una pausa de nueve años sin tocar. El grupo dará un show en el Antel Arena en mayo de 2027, según anunciaron a través de sus distintas plataformas.

"Es un hecho, nos vemos el 12 de mayo" publicó la banda sobre esta vuelta. "Hay fecha, hay lugar y están ustedes. Tendremos nuestro reencuentro", agregaron sobre este espectáculo que lleva por nombre Canciones al viento.

La venta de entradas comenzará este lunes 26 de octubre a las 10 de la mañana , en primera instancia con una preventa exclusiva para tarjetas del Brou. El miércoles 28 a esa misma hora se abrirá la venta general.

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El grupo tiene como integrantes confirmados para esta vuelta al cantante Alejandro Spuntone, al guitarrista Garo Arakelian, y al baterista Irvin Carballo.

La Trampa se formó en 1990, y tuvo un gradual crecimiento en la escena rockera uruguaya hasta que tuvo su salto a la masividad definitiva con el boom del género en los años 2000, y gracias a discos que se convirtieron en clásicos como Caída libre y Laberinto.

La banda anunció su separación en 2010, pero en 2017 tuvo un primer regreso en el que dieron cinco shows en el Teatro de Verano, además de lanzar un compilado de sus clásicos y editar dos canciones nuevas. El grupo se mantuvo activo durante un año, hasta que en 2018 anunciaron que el proyecto volvía a disolverse.

En los últimos meses, un nuevo acercamiento entre Arakelian y Spuntone empezó a alimentar los rumores de una posible vuelta de la banda. Aunque hasta hace algunos meses esa posibilidad no estaba sobre la mesa, la banda finalmente dio ese paso, que se concretará del todo en siete meses.