Javier García respondió a Muñoz por "la inmundicia de sus declaraciones" sobre Cardama y anticipó que recurrirá a Fiscalía

El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Javier García anunció que llevará a Fiscalía las declaraciones de María Julia Muñoz , luego de que la exministra acusara a Cardama de financiar su campaña electoral y la de la lista 40.

“ La inmundicia de las declaraciones de María Julia Muñoz deberá repetirlas en Fiscalía. Hacía allí va la canallada ”, escribió García en su cuenta de X.

La respuesta llegó después de que Muñoz cuestionara la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou durante una entrevista en Todo Un Tema, el programa del canal de streaming de El Observador. Allí, vinculó la negociación con el astillero por la compra de patrulleras navales con el financiamiento electoral del sector de García .

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La exministra de Salud Pública y de Educación y Cultura sostuvo que hubo corrupción durante la administración anterior y apuntó contra la campaña de la lista 40.

"Se roba para uno mismo o se roba para la corona, como decía (Horacio) Verbitsky cuando estudió los casos argentinos. Yo creo que en el Partido Nacional, hubo mucho robo para la corona, y eso se vio también en la campaña electoral. Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está? Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García”.

Muñoz también afirmó que el expresidente Lacalle Pou conocía las presuntas irregularidades. "Pero que sabía, sabía. Sabía que en su gobierno había coimas, obviamente. ¿Cómo no lo va a saber?".

García rechazó las acusaciones a través de su publicación y anticipó que recurrirá a Fiscalía.