Gastón Martínez, director forestal del MGAP, explicó por qué no es verdad que el sector genera poco empleo

Gastón Martínez, director forestal en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , en una de las jornadas de la Uruforest 2026 , señaló a El Observador que es un mito afirmar que el sector genera poco empleo, que son miles en forma indirecta y que eso crece al doble considerando los indirectos.

Consultado sobre la realización de la segunda edición de la Uruforest, respondió: "Estoy súper contento, orgulloso, es un espacio increíble, donde se dan diferentes instancias, todas con aportes muy importantes, con foros donde hay planteos muy interesantes, ponencias de excelente nivel con expertos en el tema a nivel local e internacional, se generan espacios para el diálogo, para ir pensando en qué podemos mejorar, aportando todos".

"Eso algo muy valioso que tenemos acá en Uruguay, que distintos actores, de diferentes ámbitos, del gobierno y de las empresas, podernos encontrarnos, intercambiar y ver cómo pensamos el desarrollo del sector", añadió.

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La Uruforest , complementó, "tiene ese gran aporte con el Foro Forestal Regional y, además, es una muestra gigante de todo lo que tiene Uruguay a nivel del sector, todo lo que es tecnología, lo que es innovación, lo que son los productos".

Que exista este espacio en Juan Lacaze, que se siga consolidando, que vaya creciendo como hemos visto, "es muy valioso para la gente que está en el sector, que lo conoce y para la gente que tenemos que lograr que lo valore".

El director forestal del MGAP acompañó al presidente de la República, Yamandú Orsi, durante su recorrida por el predio de la Uruforest. Foto: Joaquín Ormando

El mito del empleo en el sector forestal

Consultado sobre uno de los mitos que existen, que el sector no genera una cantidad importante de fuentes de trabajo, el titular de la Dirección General Forestal del MGAP respondió: "No es verdad, en realidad los datos nos dicen lo contrario".

"Hoy en día la Dirección Forestal genera información estadística vinculada al sector, donde utilizamos la información que el Estado uruguayo genera y controla, información del Banco de Previsión Social, de la Asesoría Tributaria y Recaudación, hay 18.000 puestos vinculados directamente al sector forestal", indicó.

También marcó que "eso, cuando lo hablas con economistas, con expertos, tiene un vínculo con la parte logística, con otros puestos de trabajo indirectos asociados al sector y entonces ese número sube y sube mucho, estás por encima de los 35.000 puestos de trabajo".

Trabajos en todo el país

Otra realidad trascendente, puntualizó, "es que eso no se concentra en una parte del territorio, está a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, un aspecto sumamente importante porque Uruguay necesita desarrollar su interior y su interior profundo, y en eso el sector forestal es una opción que ha mostrado las capacidades de desarrollo a nivel departamental, uno lo puede ver en las industrias que hay, en las empresas que hay, en los contratistas que hay, el nivel de desarrollo y tecnología que se implementa es impresionante".

El Ing. Agr. Gastón Martínez, director forestal del MGAP, en la Uruforest 2026. Foto: Joaquín Ormando

Otro tema que Martínez consideró en la charla es el propósito de la Sociedad de Productores Forestales de expandir el área plantada en 500 mil hectáreas, sumándolas al 1,1 millones de hectáreas con forestación ya existentes.

Sobre si es realizable, dijo: "Es un objetivo para el cual todos tenemos que trabajar para que ocurra, es un sueño, hay que seguir trabajando. Estos casi 40 años de sector forestal que tenemos hoy en día es el producto de mucho trabajo, de mucha discusión, de mucha interacción entre el público, el privado, para ver cómo podemos ir mejorando, tratando de generar esos espacios de diálogo para que esto siga creciendo".

"Nuestro rol en la Dirección General Forestal es trabajar desde ahí, porque para eso estamos, para que el Uruguay se desarrolle y se desarrolle con una mirada sostenible, que nuestro manejo forestal en Uruguay siga siendo un ejemplo a nivel de la región y del mundo, como lo es", concluyó.

Gastón Martínez, durante su exposición en el acto inaugural de la Uruforest, donde también hablaron la ministra Fernanda Cardona y el director de la exposición Ignacio Acuña. Foto: Joaquín Ormando

Uruforest 2026. Foto: Joaquín Ormando

Uruforest 2026. Foto: Joaquín Ormando

Uruforest 2026. Foto: Joaquín Ormando