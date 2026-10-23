Luz Gaggi presenta su segundo disco en Uruguay: "Aporto al pop mi parte exótica y performática"

A los 19 años se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz, el certamen de canto del que resultó subcampeona, y desde entonces se convirtió en una de las voces más prometedoras de la escena argentina.

Desde entonces, Gaggi ha construido una carrera musical en la que lanzó su primer disco, Altar (2023), abrió un show para Paul McCartney en Buenos Aires y este año presentó su segundo trabajo de estudio: Mientras busco la gloria . El álbum –que fue producido por Cachorro López y contó, además, con la participación de Ale Sergi– muestra su costado más íntimo e interpretativo.

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En medio de la promoción del disco la cantante argentina participó de una entrevista en La Playlist donde abordó los ejes centrales de su presente artístico, su evolución conceptual y su inminente desembarco en los escenarios uruguayos.

La génesis de un concepto: ¿Qué significa "la gloria" hoy?

Atrás ha quedado aquella joven revelación que irrumpió con fuerza en los certámenes televisivos de talento. Hoy, Gaggi se consolida como una de las propuestas más singulares de la escena musical argentina. Al ser consultada sobre el significado detrás del título de su segundo álbum, la artista explicó que el concepto dista mucho de la vanidad o el reconocimiento masivo.

"Creo que hoy la gloria, viéndolo un poco en perspectiva y ya habiendo pasado unos meses del estreno del disco, es la paz que todavía aún no saboreé del todo y me gustaría saborear en algún momento. La gloria para mí es eso, y que mi familia esté bien y mis amigos también", expresó Gaggi.

Este trasfondo reflexivo no es casual. La intérprete reconoció que su aproximación al arte posee una fuerte carga mística, heredada desde su infancia. "Me crié en una casa muy espiritual, donde se le dio mucha bola a la energía, al universo, a estar conectado y a no perder el eje. Hoy en día siento que lo puedo llevar mucho a lo que hago; cantar es lo sagrado que tengo propio", reflexionó.

En una reciente entrevista con medios internacionales, Gaggi había señalado que a la industria musical actual le falta una cuota de "exotismo", una declaración sobre la cual profundizó en los estudios de El Observador. La cantante analizó el panorama actual de la cultura pop y la presión por cumplir con cánones estéticos y sonoros estrictos.

"Estamos en un lugar en el que hay un alcance o un anhelo de hegemonía absoluta. Los referentes o los que más ves en las redes coinciden con esa búsqueda, capaz inconscientemente. De repente yo me encontré rompiendo un poco la regla, vine con algo un poco más grotesco, con algo un poco más performático, con algo un poco más incómodo de ver. Siento que aporto al pop mi parte exótica", afirmó con sobriedad.

Esta autenticidad compositiva e interpretativa queda plasmada en canciones como Avión a Madrid, uno de los cortes más representativos de su nuevo material. Al respecto, la artista destacó el desafío que significó incursionar en terrenos de profunda vulnerabilidad emocional. "Es un tema compuesto junto a Mechi Pieretti. Sentía que nunca había hecho algo tan cursi o melancólico, una balada bien tradicional. Tomé el desafío y la gente lo ha tomado muy bien", indicó.

Gaggi se refirió además a su vínculo con Uruguay y su intención de traer el show de presentación de Mientras busco la gloria a Montevideo.

"Hicimos el primer paso, que fue venir a probar tierra uruguaya, y me voy con la idea de plantear un show. Traeremos Mientras busco la gloria y espero verlos a todos ahí", concluyó la artista, coronando su visita con una interpretación acústica en vivo de Avión a Madrid.