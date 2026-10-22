Los detalles de los primeros Martín Fierro Uruguay: quiénes serán los conductores y los entretelones detrás de la llegada de los premios al país

El próximo 20 de noviembre tendrá lugar la primera gala de los Martín Fierro Uruguay . Los históricos premios mediáticos argentinos han tenido un proceso de expansión internacional en los últimos años, con la inclusión de un Martín Fierro Latino que se entrega en Miami y reconoce a programas de toda Latinoamérica, y ahora con su desembarco en Uruguay.

Durante su participación en el programa La Playlist , del canal de streaming de El Observador , el productor y organizador Fabián Esperón brindó los pormenores del acontecimiento que congregará a las principales figuras del medio audiovisual uruguayo.

La ceremonia será en el Radisson y premiará en televisión, radio y streaming a programas y figuras de esos distintos medios. Al ser la primera edición, el período contemplado por estos premios va desde 2023 hasta 2026. La lista completa de ternados está en esta nota.

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La llegada del galardón a suelo uruguayo no estuvo exenta de complejidades logísticas y tratativas que se extendieron por más de tres años. Esperón reconoció en la entrevista que el proceso requirió conciliar el peso histórico y el prestigio de la marca argentina con la necesidad de garantizar que la premiación reflejara la realidad del mercado local.

"Costó hacerlo de la manera que lo estamos haciendo. Es un premio de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y Radio Argentina), pero yo quería hacer acá en Uruguay un premio teniendo el conocimiento, el respeto y la tradición del Martín Fierro, pero que sea netamente uruguayo y elegido por uruguayos."

Para lograr legitimidad en la selección, se conformó la Cámara de Notables de Medios del Uruguay (Canomeu), integrada por unas veinte personalidades del periodismo, las artes y los medios de comunicación locales. Este cuerpo colegiado, en conjunto con los asociados de APTRA que deseen participar en la selección, tuvo a su cargo la confección de las estrictas ternas de tres nominados por categoría, un formato que busca premiar la excelencia y el esfuerzo por encima del mero índice de audiencia, según Esperón.

El productor contó que ese punto fue el que más tiempo llevó acordar con el periodista argentino Luis Ventura, presidente de APTRA, lo que demoró la llegada de los Martín Fierro a Uruguay. La demora fue tal, que Esperón confesó que en un momento manejó dejar la marca Martín Fierro y crear unos premios nuevos que tuvieran el mismo funcionamiento, llamados China Zorrilla.

Esperón señaló además que la ceremonia será emitida de forma plural por los canales de televisión abierta nacionales (Canal 4, Canal 5, Canal 10 y Canal 12), garantizando la independencia editorial y la transparencia del certamen.

Conducción y rigor estético: los detalles de la gala

La gala del 20 de noviembre exigirá un riguroso protocolo de vestimenta, un aspecto en el que la producción ha puesto especial énfasis. Según adelantó Esperón, el código de etiqueta será estrictamente de gala.

"El dress code es gala: es smoking para los hombres y las mujeres de vestido largo y con traje de diseñador. La idea es que haya mucho lujo, mucho glamour, mucho color, que sea Hollywood."

En cuanto a la conducción principal del evento, el productor confirmó la conformación de una triada representativa de los canales privados de televisión abierta: Eliana Dide (Canal 10), Luis Carballo (Canal 4) y Maxi de la Cruz (Teledoce). En tanto, la cobertura de la alfombra roja contará con la participación del periodista Gustavo Descalzi.

La autopercepción del talento local

Uno de los ejes analizados durante la entrevista fue la particular relación que el público y las figuras uruguayas mantienen con el concepto de la fama y el espectáculo a diferencia de Argentina. Esperón, con trayectoria en ambas orillas del Río de la Plata, reflexionó sobre la necesidad de revalorizar el trabajo de los artistas nacionales.

"Hay que creérsela un poquito más. Las estrellas acá existen y hay nombres y talentos maravillosos. Los uruguayos tenemos que darles más lugar y alentarlo; cualquier personalidad aquí en Uruguay se sentiría más mimada si los mimamos un poco más. Es de las dos partes que hay que creérsela más"

El productor enfatizó que la premiación funcionará como una plataforma para consolidar la industria local, a pesar de las inevitables discrepancias que genera toda competencia en el ecosistema mediático.