Solaria se desploma casi 8% en la bolsa española y profundiza su racha a la baja a una semana del anuncio en Uruguay

A una semana de haber anunciado junto al presidente Yamandú Orsi un acuerdo estratégico para desarrollar en Uruguay un proyecto de centros de datos y parques solares con una inversión estimada de hasta US$ 5.700 millones , la multinacional española Solaria Energía y Medio Ambiente atraviesa días de fuerte turbulencia en la Bolsa de Madrid.

Este jueves 22 de octubre, las acciones de la compañía llegaron a desplomarse cerca de un 8% durante la rueda bursátil del Ibex 35 —el principal índice de referencia del mercado español—, perforando la barrera psicológica de los 14 euros por título y tocando un mínimo intradiario de 13,61 euros, su nivel más bajo en las últimas 52 semanas. Hacia el tramo final de la operativa en Madrid, el papel moderó levemente el retroceso para ubicarse en el entorno de los 13,86 a 14,22 euros, liderando igualmente las pérdidas de la jornada junto al banco Bankinter.

El fuerte castigo bursátil de este jueves no constituye un hecho aislado, sino que profundiza una tendencia de corrección que la firma viene sufriendo a lo largo de la última semana y que ya le hace acumular una pérdida superior al 19% en lo que va del año.

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La evolución de la cotización de Solaria en los últimos siete días refleja el contraste entre las expectativas de expansión a largo plazo y las presiones financieras de corto plazo en el mercado europeo.

El miércoles 14 de octubre, cuando Orsi encabezó en Torre Ejecutiva el anuncio del memorando de entendimiento (MOU) con el consejero delegado de la empresa, Arturo Díaz-Tejeiro, la acción de Solaria cotizaba a 15,71 euros. Al día siguiente, jueves 15, la firma remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España la comunicación oficial ("Otra Información Relevante") detallando las características del campus tecnológico de hasta 500 megavatios (MW) en régimen de zona franca y las plantas fotovoltaicas de 350 MW vinculadas a un contrato de compraventa de energía (PPA) de hasta 40 años con UTE.

La comunicación a la bolsa no manejó las cifras de inversión anunciadas un día antes en conferencia de prensa por el presidente Orsi. Tampoco hay mayores detalles sobre la estructura financiera para llevar adelante la inversión ni sobre la presencia de un socio estratégico capaz de respaldar la estructuración financiera o la demanda para el centro de datos. La inversión en el parque fotovoltaico asciende a unos US$ 200 millones del total de US$ 5.700 anunciados por el gobierno.

La reacción de los inversores en Madrid fue positiva en las horas posteriores al anuncio: el viernes 16 de octubre las acciones de Solaria subieron 2,70% y cerraron la semana en 15,80 euros, situándose entre los valores más destacados del Ibex 35. En aquel momento, casas de análisis como XTB destacaron que el acuerdo con Uruguay colocaba a la compañía "en la carrera mundial por dotar de energía limpia a las infraestructuras digitales de gran escala".

Sin embargo, el impulso duró poco. Tal como reportó el medio especializado español Intereconomía, tras ese acercamiento inicial a la cota de los 16 euros, los inversores optaron rápidamente por "rentabilizar ganancias a corto plazo".

Lunes 19 de octubre: La acción cayó un 4,05%, retrocediendo hasta los 15,16 euros en medio de señales técnicas de venta.

La acción cayó un 4,05%, retrocediendo hasta los 15,16 euros en medio de señales técnicas de venta. Martes 20 de octubre: Solaria volvió a encabezar por segundo día consecutivo los números rojos del Ibex 35 con un descenso superior al 3,1% (llegando a caer más de 3,20% durante la sesión), cerrando en 14,69 euros. Con ese resultado, la empresa superó el 19% de pérdida acumulada en el balance anual de 2026.

Solaria volvió a encabezar por segundo día consecutivo los números rojos del Ibex 35 con un descenso superior al 3,1% (llegando a caer más de 3,20% durante la sesión), cerrando en 14,69 euros. Con ese resultado, la empresa superó el 19% de pérdida acumulada en el balance anual de 2026. Miércoles 21 de octubre: El título ensayó una tibia tregua con un repunte del 1,02%, situándose en 14,84 euros al cierre.

El título ensayó una tibia tregua con un repunte del 1,02%, situándose en 14,84 euros al cierre. Jueves 22 de octubre: Se desató la mayor oleada de ventas de la semana, con un desplome cercano al 8% a media sesión que hundió la cotización por debajo de los 14 euros y borró de un plumazo la recuperación del día anterior.

Con este retroceso, la capitalización bursátil total de Solaria se redujo a unos 1.860 millones de euros (alrededor de US$ 2.080 millones al tipo de cambio actual), lejos de los máximos de 25,85 euros por acción que había llegado a tocar seis meses atrás, en abril de este año.

Las causas detrás del castigo en los mercados

El desplome de Solaria responde a una combinación de factores macroeconómicos globales y de dinámicas propias del sector de las energías renovables en Europa.

Por un lado, la jornada de este jueves estuvo marcada por un fuerte retroceso generalizado en las bolsas europeas (el Ibex 35 llegó a perder 250 puntos, cayendo cerca de un 1,5% hasta perforar los 19.000 puntos). Según reportó la agencia EFE, el pesimismo del mercado se vio alimentado por la escalada en el precio internacional del petróleo —con el barril de Brent superando los US$ 112— y por el repunte en el rendimiento de los bonos soberanos europeos, especialmente el bono francés.

Para compañías de energías renovables e infraestructura como Solaria, que requieren un uso intensivo de capital y endeudamiento para financiar la construcción de parques solares y centros de datos, el encarecimiento de los rendimientos de la deuda soberana y el temor a una inflación persistente por el precio del crudo resultan particularmente dañinos, ya que elevan los costos de financiación proyectados y reducen el valor presente de sus flujos de caja futuros.

Por otro lado, los analistas del mercado español vienen advirtiendo sobre una debilidad técnica sostenida en el valor a la espera de que la empresa presente sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del año, previstos para mediados de noviembre. Pese al castigo en la pizarra bursátil, firmas de análisis como Alantra Equities y RBC Capital mantienen precios objetivos para la acción de entre 22,10 y 22,50 euros a doce meses, argumentando que el consenso del mercado mira la solidez de los contratos a largo plazo por encima de la volatilidad coyuntural.

La mirada desde Uruguay: un proceso con horizonte en mayo de 2027

Las oscilaciones bursátiles de la matriz en Madrid se producen mientras en Montevideo el gobierno y la empresa dan los primeros pasos administrativos para aterrizar la inversión prometida.

A diferencia de los anuncios de ejecución inmediata, el acuerdo suscrito la semana pasada en Torre Ejecutiva es un memorando de entendimiento que abre una etapa de negociación formal. A partir de una resolución presidencial firmada por Orsi el miércoles 14 de octubre, UTE quedó habilitada a suscribir el MOU e iniciar un proceso técnico que tiene como meta alcanzar la firma del contrato definitivo en mayo de 2027, con el inicio de las obras proyectado hacia 2029.

El esquema planteado por Solaria para Uruguay —donde la inversión estimada de US$ 5.700 millones supera en casi tres veces el valor total actual de la compañía en la bolsa de Madrid— se apoya justamente en su modelo de powered land (desarrollo de suelo energizado) y en el apalancamiento mediante contratos a largo plazo.

En lugar de desembolsar la totalidad del capital con recursos propios de su balance, la apuesta de la energética española consiste en desarrollar la zona franca, construir la conexión a la red de alta tensión de 500 kV y asegurar el suministro eléctrico mediante el PPA de 40 años con UTE (que demandará unos US$ 200 millones para los 350 MW solares), creando así las condiciones de infraestructura para que sean los grandes operadores tecnológicos internacionales (hyperscalers) quienes financien e instalen el grueso del equipamiento de los centros de datos, estimado en los restantes US$ 5.500 millones.