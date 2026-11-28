Desde el anuncio del presidente Yamandú Orsi de que la compañía española Solaria proyecta una inversión de US$ 5.700 millones –que por ese monto sería la más grande en la historia del país–, el gobierno mantuvo en reserva el contenido del Memorando de Entendimiento (MOU) firmado entre el Estado y el privado.

Ahora el documento de 11 páginas ya fue publicado por Presidencia y brinda algunas novedades que se suman a los detalles consignados por El Observador a partir de los informes técnicos que el Poder Ejecutivo tomó en consideración a la hora de suscribirlo.

Para empezar, el MOU no especifica montos de inversión asociados a la iniciativa. El presidente Orsi y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, señalaron que Solaria inyectará US$ 5.700 millones para la primera etapa de su megaproyecto, al tiempo que información de UTE plantea una inversión de US$ 4.650 millones para esa misma etapa. De acuerdo a las fuentes oficiales consultadas, la diferencia radica en la variación de precios del equipamiento necesario para la infraestructura al momento de su adquisición.

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El texto sí detalla las fechas en que Solaria pretende completar cada fase. La primera etapa de generación solar fotovoltaica de 200 MW –con un parque propio que estará enclavado en Cardal– está prevista para concretarse hacia fines de 2028 o comienzos de 2029.

Esa potencia estará orientada a atender la demanda de un primer tramo de 100 MW de un centro de datos que quedaría operativo entre fines de 2028 e inicios del 2029. Como informó El Observador, Solaria avanza en la compra de unas 100 hectáreas de tierra en el eje de la Ruta 5 –entre Las Piedras y Juanicó– para desarrollar ahí su primer data center enfocado especialmente en almacenamiento de datos en la nube.

El segundo tramo de esas instalaciones sumará otros 100 MW de demanda para inicios de 2030.

Foto: difusión UTE

Entre una fase y la otra de este primer data center en Canelones, Solaria prevé añadir 150 MW de potencia en su parque de generación fotovoltaica en Florida. El MOU sí establece que esto se hará en terrenos de UTE cedidos en comodato. La empresa pública estima que son unas 700 hectáreas de su propiedad que cedería con este fin.

2032, el año límite

Una vez operativos los primeros 200 MW de centros de datos, la compañía española proyecta construir un tercer tramo de 300 MW adicionales, esta vez en San José. Solaria proyecta que eso ocurrirá entre 2031 y 2032.

Fuentes oficiales indicaron que los US$ 5.700 millones anunciados por el gobierno no comprenden la inversión que el privado realizaría en esta tercera etapa, dado que el anuncio del Poder Ejecutivo se limitó a comprometer lo que tendrá lugar en este mandato. La ministra Cardona ha esbozado que la concreción de este nivel a partir del próximo período podría significar que se duplique la inversión.

El MOU plantea que los 300 MW del segundo centro de datos “podrán conectarse cuando las condiciones de red lo permitan, pero nunca más tarde del año 2032”.

Zona franca, demanda mínima y agua

El documento suscrito entre las partes el 14 de octubre manifiesta que en el contrato de suministro de UTE “se establecerá el criterio para correlacionar un mínimo de demanda asociada a la generación instalada”. La empresa pública había valorado este punto como algo positivo porque “procura evitar” que “asuma obligaciones de compra de energía” a Solaria “sin una demanda suficientemente asociada”.

El MOU plantea como base de acuerdo que “la conexión de la potencia de la instalación fotovoltaica será simultánea con la contratación de la potencia por parte del centro de datos en cada una de las etapas. Además, como informó El Observador, si hay una finalización anticipada del contrato de demanda, Solaria será penalizada al costo de hasta dos años de suministro de la demanda y por no menos de un año.

Por otro lado, se consigna un acuerdo entre las partes respecto a la “importancia del manejo responsable del agua, como derecho humano fundamental en el marco de la Constitución de la República”. “El centro de datos a ser construido utilizará la tecnología adecuada para minimizar el uso de dicho recurso con fines de refrigeración, a través del sistema de circuitos cerrados o soluciones tecnológicas equivalentes que permita el estado del arte en el momento de la ejecución del proyecto”, señala a texto expreso.

El negocio supone la suscripción de un contrato de compraventa de energía tipo PPA (Power Purchase Agreement) por 20 años, prorrogables por un período de igual extensión si se mantiene la demanda.

Solaria operará sus centros de datos bajo régimen de zona franca y el MOU apunta que la compañía tramitará ante el Ministerio de Economía los permisos correspondientes, así como las autorizaciones ambientales.

La hoja de ruta propone a ese fin avanzar en todos los permisos de cara al 30 de mayo de 2027, fecha límite que Solaria acuerda para tomar la Decisión Final de Inversión. Este puntapié clave estará sujeto entre otras condiciones “a la finalización satisfactoria de los estudios de factibilidad, la disponibilidad de predios, la obtención de los permisos necesarios, la viabilidad de las conexiones, la celebración de los contratos definitivos, las aprobaciones corporativas y el cierre comercial y financiero”, detalla el MOU.

12 meses de confidencialidad

El documento deja constancia de que toda la información intercambiada entre las partes deberá ser confidencial. También marca que todo lo referido a precios de energía estará contenido en un anexo que de momento no es de acceso público.

Sin embargo, aclara, “las obligaciones de confidencialidad sobrevivirán durante 12 meses después de la terminación del MOU”.