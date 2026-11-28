Un talonario de facturas en blanco prestado por un fletero que nunca trabajó para el gobierno departamental, un número de cuenta bancaria anotado a mano al dorso de los comprobantes y una serie de obras edilicias que nadie en la Junta de Maldonado recuerda haber visto ejecutadas. Con esos elementos, el fiscal letrado de Maldonado de 2° Turno, Jorge Vaz, presentó la demanda acusatoria contra los ediles y expresidentes del deliberativo departamental José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante, para quienes solicitó penas de penitenciaría de entre cuatro años y dos meses y seis años y medio de cárcel.

En el escrito, al que accedió El Observador, el representante del Ministerio Público detalla una maniobra sostenida durante dos presidencias sucesivas —las de Correa e Infante— mediante la cual se desviaron $ 1.307.695 del erario público hacia la esfera personal de Sánchez, como informó La Tapadita, de Eduardo Preve.

Para el fiscal Vaz, los tres dirigentes nacionalistas abusaron de su condición de presidentes y, por ende, de ordenadores primarios del gasto, una potestad que les permitía disponer contrataciones directas y ordenar pagos sin controles previos de otros organismos.

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El testimonio del hijo de Sánchez, que firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, fue clave para probar la ruta del dinero.

Talonarios vacíos y fraccionamiento del gasto

La ingeniería del desvío se apoyó en la simulación de contratos y el fraccionamiento artificial de compras para eludir los controles legales. Según la investigación fiscal, Sánchez consiguió talonarios de facturas en blanco de Ramón Sosa, titular de una empresa unipersonal dedicada a los fletes que ni siquiera estaba inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) ni realizaba trabajos de albañilería o mantenimiento.

Al declarar en la sede fiscal, Sosa admitió que nunca realizó obra alguna para la Junta Departamental y explicó que le entregó las facturas vacías a Sánchez simplemente porque lo conocía de antes, de su trabajo en la playa.

Esos comprobantes fueron luego completados a mano con conceptos genéricos de mantenimiento edilicio —como reparación de humedades, techos, pluviales o luminarias—, pero sin ningún respaldo administrativo: no hubo expedientes, resoluciones motivadas, presupuestos, cotejos de precios ni actas de recepción de obra. De hecho, jerarcas y funcionarios administrativos de la Junta declararon en la causa que desconocían o no recordaban que tales reparaciones se hubieran llevado adelante.

Bajo la presidencia de Correa, durante el año 2023, se aprobaron ocho compras directas a nombre de esta empresa ficticia por un total de $ 1.191.313. Para la Fiscalía, se configuró además una violación al artículo 32 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf): se fraccionó el gasto de manera artificial para evitar superar el tope legal de compra directa (entonces fijado en $ 896.000) y eludir así el llamado a una licitación abreviada.

La ruta del dinero y el testigo clave

El destino final de los fondos quedó al descubierto al analizar el reverso de nueve de las diez facturas cuestionadas —ocho autorizadas por Correa y una por Infante—. Allí figuraba escrito a mano el número de una caja de ahorro del Banco República (BROU) cuyo titular no era el supuesto contratista, sino Facundo Sánchez Calabuig, hijo del edil Sánchez.

A través de esa cuenta personal pasaron los $ 1.307.695 debitados de las arcas de la Junta. De acuerdo con la reconstrucción de Vaz, Facundo Sánchez facilitó su cuenta a pedido de su padre —quien inicialmente le dijo que se trataba de cobros por negocios propios— y, prácticamente el mismo día en que ingresaban las transferencias desde el organismo departamental, le reenviaba el dinero a su padre o se lo entregaba en efectivo.

Sin embargo, tras un conflicto familiar, el joven confrontó a su padre y este terminó admitiendo que el dinero provenía de obras ficticias cuyos fondos se repartían con otros involucrados. Lejos de encubrir la maniobra, Facundo Sánchez se convirtió en una pieza probatoria decisiva: autorizó el levantamiento de su secreto bancario, entregó capturas de pantalla de la aplicación e-BROU que documentaban los traspasos hacia su padre y firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía al amparo de la ley integral contra el lavado de activos y la Ley de Urgente Consideración.

Las dos facturas de la era Infante

Cuando Alexandro Infante asumió la presidencia del legislativo departamental en 2024, la operatoria continuó bajo dos modalidades distintas que sumaron otros $ 283.400:

El 11 de enero de 2024 firmó una factura por una supuesta "reparación de bancada del Frente Amplio, humedades y sellado en ventanas del pasillo de abajo". La Fiscalía probó que Sánchez le pidió el pago a Infante mediante un mensaje de audio y este firmó la orden sin expediente ni aval técnico. El dinero fue depositado el 8 de marzo en la cuenta del hijo de Sánchez. Al incautar el talonario físico de Sosa, los investigadores comprobaron que la copia de esa factura seguía completamente en blanco.

El 23 de setiembre de 2024 firmó otra por el "hidrolavado de fachada, vereda y otros". En este caso, Infante contrató directamente y sin procedimiento competitivo a un particular que carecía de empresa inscripta en el RUPE y de facturación propia, por lo que Infante recurrió a Sánchez para conseguir otra factura en blanco de Sosa y vestir formalmente el pago, que se concretó mediante un cheque.

Para el fiscal Vaz, el dolo quedó acreditado no solo por la reiteración del esquema y el vínculo familiar con el titular de la cuenta receptora, sino también por las conductas posteriores: cuando el caso tomó estado público, tanto Sánchez como Infante intentaron contactar a Sosa para pedirle que guardara silencio y negara los vínculos.

Las condenas solicitadas

El fiscal Vaz solicitó para Sánchez la pena de 6 años y 6 meses de penitenciaría, 6 años de inhabilitación especial y una multa de 1.000 Unidades Reajustables (UR) por un delito de fraude especialmente agravado en concurso fuera de la reiteración con un delito de falsificación ideológica por funcionario público, ambos en régimen de reiteración continuada.

Para Correa pidió 6 años y 2 meses de penitenciaría, 6 años de inhabilitación especial y multa de 750 UR por un delito de fraude especialmente agravado en concurso fuera de la reiteración con falsificación ideológica por funcionario público, también en reiteración continuada.

Mientras que para Infante reclamó 4 años y 2 meses de penitenciaría, 5 años de inhabilitación especial y una multa de 170 UR por fraude especialmente agravado, falsificación ideológica por funcionario público y abuso de funciones especialmente agravado (este último delito imputado por la contratación directa y arbitraria de Gutiérrez).